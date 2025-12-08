Condenado en Málaga por amenazar a una joven con publicar en redes sociales fotos de carácter sexual

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por coaccionar a una joven con hacer públicas en redes sociales fotos de carácter sexual. Así, se le impone una pena de dos años de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima durante tres años y a indemnizarla en la cantidad de 1.500 euros por el daño moral causado.

Según los hechos declarados probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en junio de 2022, la mujer, de 18 años, tuvo contacto a través de una red social con un usuario a quién envió varias fotos y videos de carácter sexual, hasta que ella le comunicó su negativa a continuar enviándole más imágenes de dicha índole.

Asimismo, en abril de 2023, el acusado contactó a través de su usuario de esa misma red social con la mujer a la que, "tras hacerle varios comentarios de tipo sexual, tales como si era virgen o si había hecho cosas en público, comenzó a solicitarle imágenes y videos de carácter sexual".

Ella se negó a esto y el procesado "ante tal negativa y con ánimo de amedrantarla, le dijo que si no se las enviaba, difundiría públicamente imágenes y videos de ella que tenía en su poder, mostrándole a continuación varias imágenes de carácter sexual que envió voluntariamente al primer usuario", según la resolución.

El acusado, "al no conseguir su propósito, con ánimo de coartar la libertad personal" de esta, los días siguiente creó hasta tres grupos en esa red social en los que incluyó, "sin su consentimiento, tanto a ella como a varios contactos estrechos de la misma y en los que anunciaba que les iba a enseñar unas fotos y videos de la víctima que él tenía en su poder".

Mientras tanto, dice la sentencia, le enviaba a la víctima "mensajes por privado en los que le decía, con ánimo nuevamente de amedrantarla", frases de índole sexual; una situación que "ha creado un continuo estado de desasosiego en la mujer", en esos momentos con 18 años.

Por estos hechos, se le condena por un delito de exhibición de pornografía infantil y otro de coacciones. A esta sentencia se llega tras aceptar el acusado los hechos y las penas interesadas por el fiscal y la acusación particular, al igual que su abogado defensor, por lo que dicta la resolución de conformidad.

Así, se le impuso dos años de prisión, inhabilitación especial durante siete años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto directo y continuado con menores, la prohibición de acercarse a la víctima durante tres años; y deberá indemnizar a la perjudicada en la cantidad de 1.500 euros por el daño moral causado.

En el propio juicio, el fiscal informó favorablemente a la suspensión de la pena privativa de libertad por un plazo de tres años, condicionada al pago de la responsabilidad civil, a la realización de un curso de educación sexual y control de estímulos y a la no comisión de delitos durante ese periodo, lo que es acordado por la Sala.