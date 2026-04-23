La conexión por alta velocidad directa entre Málaga-Madrid se restablecerá el 30 de abril

Archivo - Estación de tren Málaga-María Zambrano con trenes AVE - RENFE - Archivo

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adif recuperará el próximo 30 de abril a las 12.00 horas la conexión ferroviaria de alta velocidad con Málaga, tras la reparación de los daños ocasionados por las intensas y prolongadas lluvias el pasado 4 de febrero a la altura del municipio malagueño de Álora, cuando se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.

La circulación en la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid y otras capitales andaluzas se restablece antes del próximo puente de mayo, "si no hay ningún factor externo sobrevenido" y tras una intervención "de gran complejidad y magnitud", debido al volumen del deslizamiento --más de 200.000 m3 de tierra-- y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión, han señalado.

Así, tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la estructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases para garantizar la seguridad de las operaciones, y suavizando asimismo la pendiente del terreno.

Una vez completadas estas operaciones, actualmente se reponen las instalaciones ferroviarias: sistemas de electrificación (catenaria), vías y desvíos, así como los equipos de señalización y regulación del tráfico.

Durante los trabajos, se han movilizado unas 25 máquinas de diverso tipo y hasta 75 personas repartidas en varios turnos de trabajo, cubriendo las 24 horas del día, con el objetivo de agilizar la recuperación de la infraestructura y el servicio ferroviario lo antes posible.

Cabe recordar que la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Málaga y Madrid ha presentado problemas desde el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) y después por el tren de borrascas, que produjo estas incidencias en la vía a la altura de la localidad de Álora. Hasta ahora se mantenía el servicio de AVE por parte de Renfe pero con un trasbordo por carretera entre Málaga y el municipio malagueño de Antequera.

A lo largo de los meses se han ido dando fechas sucesivas de apertura. Cabe recordar que el pasado 16 de marzo el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, aseguró que el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga no sería antes de la última semana de abril.

La situación no ha estado exenta de polémica, sobre todo con la llegada de la Semana Santa y el no contar con la conexión directa entre la capital de la Costa del Sol y Madrid. De hecho, el ministro, Óscar Puente, frente a las críticas, entre otros, del sector turístico, la Junta, ayuntamientos y dirigentes 'populares' ha incidido en la "magnitud de la obra que ha habido que afrontar en Álora para recuperar la línea Sevilla-Málaga de alta velocidad".