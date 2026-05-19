El Consejo de Ministros autoriza la licitación de obras para construir 1.362 viviendas asequibles en Málaga

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MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la autorización necesaria para que Casa 47 pueda licitar las obras de urbanización de la actuación residencial 'Buenavista' en Málaga, donde se prevé la construcción de hasta 1.362 viviendas asequibles.

Tras la luz verde del Consejo de Ministros, Casa 47 inicia "de forma inmediata" los trámites para la licitación del contrato, cuyo valor estimado se fija en 34 millones de euros y que será publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La activación del procedimiento para iniciar las obras llega después de que el 5 de mayo se aprobara el Proyecto de Urbanización. Esta importante actuación residencial cuenta con una superficie aproximada de 27,24 hectáreas, situadas al oeste del núcleo urbano, en una de las mayores zonas de expansión de la ciudad.

El desarrollo urbanístico de 'Buenavista' prevé un conjunto residencial de intensidad edificatoria media, con mezcla de usos, una red viaria de 108.206 metros cuadrados (m2), 48.923 m2 de zonas verdes, equipamientos públicos y un total de 14 parcelas residenciales.

Asimismo, el proyecto contempla una ordenación orientada a la integración urbana e incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, gestión eficiente del agua y fomento de la movilidad activa y sostenible, especialmente en el área de Teatinos.

En un comunicado, desde el Gobierno han señalado que esta promoción de viviendas forma parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y serán destinadas al alquiler asequible con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en una de las ciudades más tensionadas de España.

Las 1.362 viviendas proyectadas serán asequibles para siempre, pasando a formar parte del parque estatal de vivienda asequible. Un parque gestionado por Casa 47, y que actúa en el ciclo residencial completo, desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas "con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía".