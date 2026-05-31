Continúan las actividades entre vecinos de El Palo (Málaga) para la mejora del diseño de remodelación del paseo marítimo

Archivo - Vista de la playa en la barriada de EL Palo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Continúan las actividades en el marco del proceso participativo entre vecinos y asociaciones de El Palo (distrito Este) para la mejora del diseño de la remodelación integral del paseo marítimo. La próxima actividad irá destinada al tejido asociativo de la barriada y se desarrollará el lunes, 1 de junio, a las 18,00 horas en el colegio Safa ICET. Asimismo, en la página web está disponible la información del proyecto y cómo inscribirse a las actividades.

Tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, el programa, que se presentó el pasado 23 de marzo, incluye diversas acciones para recoger propuestas de particulares, colectivos, sectores económicos y el tejido asociativo de la zona, durante un plazo estimado de tres meses desde su presentación, a través de encuestas, talleres, foros, acciones a pie de calle y una página web para fomentar la participación ciudadana en la definición el proyecto, que ya está redactado. El plazo para participar en las encuestas es hasta el 20 de junio.

Con esta propuesta, la iniciativa quiere mostrar una perspectiva global que reúne las peticiones y sugerencias para traducirlo en propuestas que se incluirán, siempre que sea posible, en el proyecto de renovación previsto.

Entre las acciones que se están llevando se han puesto en marcha encuestas presenciales y online, acciones informativas puerta a puerta, mesas a pie de calle en espacios públicos, talleres sectoriales, foros de debate, actividades con centros educativos y acciones específicas dirigidas a distintos colectivos, como asociaciones vecinales, tejido empresarial, deportistas o usuarios habituales del paseo.

Así, las aportaciones de residentes, comunidad educativa, hostelería, tejido asociativo y ciudadanía en general, una vez analizadas, se estudiarán para su posible incorporación al proyecto definitivo, en función de los criterios técnicos, económicos y normativos.

El calendario de actividades continuará hasta el 16 de junio. Tras el taller para asociaciones del 1 de junio, la próxima cita será el martes, 9 de junio a las 10:30 horas, y consistirá en un paseo con los vecinos por el paseo marítimo.

Las acciones culminarán el martes, 16 de junio a las 18:00 horas, con un foro abierto a la participación de los vecinos, colectivos y empresarios en el colegio Safa ICET.