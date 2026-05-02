El Convento San Andrés de Málaga, donde Torrijos estuvo preso, escenario del ciclo teatral 'El desembarco' sobre su vida

El convento de San Andrés acogerá el ciclo escénico “Noches de San Andrés: El Desembarco”. - HISTORIA VIVA MÁLAGA

MÁLAGA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Historia Viva Málaga ha impulsado el ciclo 'Noches de San Andrés: El Desembarco' por el que el Convento de San Andrés, donde según los estudios Torrijos pasó sus últimas horas antes de ser fusilado, será en escenario y contexto de la representación de la obra teatral 'El Desembarco', que aborda la historia de este militar liberal, de sus hombres y del intento de revolución de 1831.

Así, el patio del convento acogerá del 16 al 21 de junio, a las 20,00 horas, la representación de esta obra original, escrita por Rubén Ceres de Historia Viva Málaga, en la que se combina el teatro y el flamenco para narrar uno de los episodios más significativos del liberalismo español, como es ese intento revolucionario de poner fin al absolutismo y recuperar las libertades constitucionales.

El texto pone especial atención en la traición que condujo a los liberales hasta las costas malagueñas y precipitó su destino y, según han asegurado desde la organización a Europa Press, la elección del Convento de San Andrés dota a la propuesta "de una especial dimensión simbólica e histórica".

Y es que, han reseñado, fue en este enclave de Málaga, construido en el siglo XVI y actualmente habilitado como centro polivalente, donde Torrijos permaneció apresado las últimas horas antes de ser trasladado a la playa de San Andrés, lugar en el que sería fusilado junto a sus compañeros.

De este modo, el espacio patrimonial no solo acoge la representación, "sino que se integra en la dramaturgia como escenario real de los hechos narrados", han destacado desde Historia Viva Málaga de este ciclo, que, han apuntado, nace con la vocación de convertirse en una cita anual donde estrenar nuevas obras dedicadas a la historia de la ciudad.

El ciclo cuenta con la colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y también de la Asociación Torrijos 1831, que ofrecerá antes de cada función, entre las 19,00 y las 19,30 horas, una charla introductoria voluntaria para que el público pueda conocer cómo se produjo el apresamiento de Torrijos en el convento y profundizar en el contexto histórico de la obra.

Según han considerado desde la compañía, el ciclo 'Noches de San Andrés: El Desembarco' supone una nueva forma de activar el patrimonio histórico de Málaga, "abriendo el convento a la ciudadanía mediante la cultura y poniendo en valor uno de los lugares más vinculados a la memoria liberal española".

Con esta iniciativa, Historia Viva Málaga reafirma su "compromiso con la historia y el patrimonio de la ciudad", han significado, recordando que la compañía realiza visitas teatralizadas en espacios históricos, como la visita nocturna en el Cementerio Inglés o 'Leyendas y Misterios de Málaga' en el centro histórico, y lleva a cabo producciones propias.

Las entradas, con precios que oscilan entre 24 y 26 euros, ya están disponibles y pueden adquirirse directamente a través de la web oficial de Historia Viva Málaga www.historiavivamalaga.es/eldesembarco .