La Copa Covap conciencia de la mano de ópticos sobre el riesgo de miopía entre niños por su exposición a las pantallas

Niña participante en la Copa Covap. - COPA COVAP

MIJAS (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha concienciado junto al Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (Coooa) acerca del riesgo de desarrollar miopía en niños, que "aumenta más de un 20% por cada hora adicional diaria de exposición a las pantallas".

Esta conclusión se apoya en un metanálisis publicado en la 'Revista de la Asociación Médica Estadounidense' (JAMA, por sus siglas en inglés), que recopila los resultados de más de 40 estudios y "confirma la estrecha relación entre el tiempo de uso de dispositivos electrónicos y la progresión de este problema visual", según se detalla en un comunicado difundido por la organización de la Copa Covap.

Al respecto, se indica que "la evidencia científica apunta a que el abuso de las pantallas durante la infancia puede alterar el desarrollo visual normal". Por ello, los ópticos-optometristas recomiendan "evitar su uso antes de los seis años y limitarlo a un máximo de una hora diaria entre los seis y los doce años".

Además, de acuerdo con un estudio de la 'Revista de la Academia Americana de Oftalmología', que revela que por cada hora adicional al aire libre se reduce un 2% el riesgo de desarrollar miopía, la entidad colegial destaca "la importancia de fomentar actividades en el exterior, ya que la exposición a la luz solar estimula la producción de dopamina en la retina, un proceso que ayuda a frenar el alargamiento del ojo, principal causa de la miopía".

"En el desarrollo de la visión de un o una menor confluyen numerosos factores durante los primeros años de vida", explica Antonio González, óptico-optometrista colegiado del Coooa, quien ha indicado también que "la potencia y la longitud del ojo están estrechamente relacionadas, y factores como la exposición prolongada a pantallas pueden provocar alteraciones que incrementen el riesgo de miopía".

LA FATIGA VISUAL INFANTIL

El uso continuado de dispositivos electrónicos también puede provocar "fatiga visual", cuyos síntomas más comunes son visión borrosa de lejos, picor o escozor de ojos, parpadeo constante, dolor de cabeza o posturas extrañas al leer o escribir.

"Detectar estos signos a tiempo es fundamental para prevenir problemas mayores y orientar a las familias sobre la necesidad de una revisión visual", explica el citado profesional óptico-optometrista.

Para cuidar la salud visual de los más pequeños, la Copa Covap y el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía recomiendan aplicar normas básicas de higiene visual, como "la regla 20-20-20 --es decir, descansar 20 segundos cada 20 minutos mirando a 20 pies de distancia, es decir, el equivalente a seis metros--, mantener una distancia adecuada respecto a las pantallas, estudiar con buena iluminación y seguir una alimentación equilibrada". En ausencia de síntomas, se aconseja una revisión visual anual, que "deberá ser más frecuente si aparecen molestias o alteraciones".

Asimismo, desde la Copa Covap subrayan también que el papel de profesores y entrenadores es "clave para detectar posibles señales de alerta, como inclinaciones anómalas de la cabeza, acercarse en exceso a la pizarra o desvíos oculares intermitentes". Todas estas observaciones pueden "ayudar a los profesionales ópticos-optometristas a realizar un examen visual más completo y preciso".

La miopía también aumenta el riesgo de patologías oculares graves en la edad adulta, como desprendimiento de retina, maculopatías o glaucoma. "La prevención y la detección temprana son fundamentales para proteger la salud visual en la infancia", concluye González.

NUEVA CITA DE LA COPA COVAP La fatiga visual y el aumento de la miopía infantil por el uso excesivo de pantallas ha sido la temática en torno a la que ha girado esta sede de la 13ª edición de la Copa Covap, que ha tenido lugar este pasado domingo en Mijas (Málaga) ante más de 1.000 asistentes.

Se trata de un evento en el que, además de celebrarse partidos de fútbol y baloncesto, y baloncesto 3x3, un equipo de especialistas nutricionistas imparte a los familiares una formación sobre cómo gestionar el tiempo frente a dispositivos tecnológicos titulada 'Familias digitales, hábitos saludables'.

Por otro lado, psicólogos trabajan con los niños a través de la sesión 'Descubriendo tu superpoder digital' para promover un uso responsable de la tecnología.

Los equipos Marbella 14 de baloncesto femenino, CB Algazara de baloncesto masculino, CB Salliver Celeste de 3x3 femenino, EDM Negro de 3x3 masculino, y EF Rincón en fútbol han sido los ganadores en sus categorías y representarán a Málaga en la final de junio.

Esta 13ª edición de la Copa Covap incorpora al que fuera jugador del Sevilla FC Jesús Navas como nuevo embajador, "simbolizando los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa", que suma este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.