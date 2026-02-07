Cortada la MA-3112 en Almáchar (Málaga) por el deslizamiento de un talud

MA-3112 en Almáchar afectada tras el deslizamiento de un talud - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las consecuencias del paso de las borrascas siguen dejando vías cortadas en la provincia de Málaga. Así, la MA-3112 a su paso por el municipio malagueño de Almáchar permanece cortada tras el deslizamiento de un talud "con una situación de alto riesgo".

Así, según han informado desde la Diputación Provincial, existe la posibilidad de que se produzca un desprendimiento mayor que podría llegar a cortar completamente la vía, por lo que ante esta situación se ha procedido al corte preventivo de la carretera, comunicándolo a la Guardia Civil y a los ayuntamientos afectados, con el fin de evitar cualquier posible accidente.

De igual modo, según han indicado, paralelamente se están realizando trabajos de retirada de material y señalización de la zona.

Por otro lado, en relación con la situación de las carreteras de la red provincial en estos momentos también en la comarca de Ronda continúan cortadas la MA-7402 (Acinipo); la MA-8306 (Benalauría); la MA-8401 (Cortes de la Frontera) y la MA-8302 (Genalguacil). También se ha cortado la MA-8406 (Benalauría paraje Venta la Leche).

Por último, también desde Diputación han recordado que en la comarca de Antequera está cortada la MA-6406, a su paso por el municipio malagueño de Almargen.