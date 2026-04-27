La Costa del Sol lanza una acción en China para promocionar el segmento Premium - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha una acción promocional en China dirigida al segmento de lujo, con el objetivo de comenzar a trabajar este mercado y dar visibilidad a la marca 'Costa del Sol-Málaga'.

La iniciativa se desarrolló a petición de los empresarios y se enmarcó en las conclusiones de un estudio de marca realizado en este país.

Esta acción tuvo como finalidad investigar el mercado, analizar posibles líneas de comunicación y reforzar el posicionamiento del destino en un entorno con potencial de crecimiento. El enfoque responde a la necesidad de adaptar la estrategia promocional a las características específicas del mercado chino.

El formato de la acción se basó en la organización de Experiencias Costa del Sol combinadas con una cena networking. En este encuentro participaron entre diez y 15 agencias chinas especializadas en el segmento lujo, seleccionadas por su perfil y capacidad de prescripción, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Además de este formato principal, la iniciativa contempla la realización de visitas in house y encuentros profesionales. Estas acciones brindan la posibilidad de profundizar en el conocimiento del destino y facilitar el contacto directo entre los agentes participantes.

Para la convocatoria y selección de venues, Turismo Costa del Sol cuenta con el apoyo de una consultoría especializada. Esta colaboración permitirá asegurar una adecuada selección de espacios y participantes, adaptados a las necesidades del mercado.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado "la importancia de esta acción dentro de la estrategia internacional del destino". En este sentido, ha señalado que "esta iniciativa nos permite comenzar a trabajar un mercado con potencial, adaptando nuestra propuesta a las particularidades del segmento lujo en China".

De igual modo, González ha subrayado también el valor del enfoque planteado para esta acción. "El formato de experiencias combinado con encuentros profesionales facilita el conocimiento del destino y la generación de relaciones con agencias especializadas", ha afirmado.

La puesta en marcha de esta iniciativa responde al interés de los empresarios por explorar nuevas oportunidades en mercados emergentes. El segmento lujo representa una vía de desarrollo relevante para el destino, especialmente en contextos donde la demanda está en crecimiento.

El desarrollo de acciones específicas como ésta permite avanzar en el conocimiento del mercado y establecer una base para futuras iniciativas promocionales. Asimismo, contribuye a posicionar la Costa del Sol como un destino con capacidad para atraer perfiles de alto nivel.

Con esta acción, Turismo Costa del Sol continúa ampliando su estrategia internacional, incorporando nuevos mercados y segmentos. La iniciativa permitirá generar visibilidad, establecer contactos profesionales y avanzar en el posicionamiento del destino en el mercado chino.