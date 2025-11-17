Costa del Sol potencia su presencia internacional con un viaje experiencial para 'influencers' especializados en turismo

MÁLAGA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo un viaje de familiarización con la participación de los creadores de contenido @Spainwithgabi, @cookingfromspain y @dreamexplorers, seleccionados por su relevancia en redes sociales y su capacidad para generar impacto en mercados europeos. Las audiencias principales de estos perfiles proceden de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Austria, mercados estratégicos para la entidad por su fidelidad, dinamismo y potencial de crecimiento.

Durante su estancia, los participantes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la diversidad de atractivos que ofrece la provincia, descubriendo su riqueza paisajística, cultural y gastronómica. El itinerario ha incluido enclaves como la Serranía de Ronda, Antequera, Marbella, Nerja, El Acebuchal y el entorno de La Viñuela, que permitieron mostrar la amplitud de propuestas que conviven en el destino.

Las experiencias desarrolladas pusieron el foco en el turismo activo y la conexión con la naturaleza, elementos que forman parte de la identidad turística de la Costa del Sol. Entre las actividades vividas destacan kayak en Nerja, ruta en quad por la Sierra de Marbella, vía ferrata en la Presa de los Caballeros, visita al Caminito del Rey y un recorrido por el Bosque Encantado, además de experiencias enogastronómicas con catas de vino en la Fábrica de Hojalata y de aceite en La Organic.

De forma complementaria al viaje, se aprovechó la ocasión para grabar un vídeo promocional que se estrenará en los próximos meses y que mostrará la belleza y riqueza natural del territorio. Este contenido contribuirá a reforzar la estrategia digital del destino, apoyándose en formatos audiovisuales de alto alcance para transmitir el valor diferencial de la Costa del Sol en los principales mercados internacionales.

"Este 'fam trip' nos permite mostrar la autenticidad y la diversidad de experiencias que ofrece la Costa del Sol durante todo el año, conectando con audiencias que buscan destinos con identidad, naturaleza y cultura", ha afirmado Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol. Asimismo, ha destacado que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer la diferenciación del destino y a impulsar su visibilidad internacional desde una perspectiva experiencial.

Por su parte, González ha subrayado además la importancia de esta iniciativa para seguir avanzando en un modelo promocional innovador y centrado en la generación de contenido real en escenarios naturales y culturales del territorio. "La Costa del Sol continúa apostando por estrategias digitales de alto impacto y por alianzas con creadores que inspiran y aportan valor al destino, mostrando lo que somos de una forma cercana y contemporánea", ha añadido.