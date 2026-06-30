La Costa del Sol refuerza su atractivo como destino para invertir, emprender y desarrollar proyectos

La diputada provincial de Empleo y Formación, Carmen Márquez, en un foro organizado por Forbes España y CDComunicación - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha puesto en valor el atractivo del destino para invertir, emprender y desarrollar proyectos de futuro. Lo ha hecho en un foro organizado por Forbes España y CDComunicación que reunió a destacados representantes del mundo empresarial, financiero, inmobiliario e institucional para abordar cuestiones relacionadas con la inversión, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico.

El encuentro sirvió para analizar el papel que desempeña la Costa del Sol como uno de los territorios más dinámicos y atractivos del sur de Europa. En un encuentro en el que participó la diputada provincial de Empleo y Formación, Carmen Márquez.

Con su participación en este encuentro la entidad ha destacado la evolución experimentada por la provincia en los últimos años y su creciente capacidad para atraer talento, empresas e inversión.

Así como la fortaleza de la Costa del Sol, que se sustenta en una combinación de factores que van más allá de su liderazgo turístico y que la posicionan como un territorio competitivo para desarrollar proyectos empresariales y profesionales.

"La Costa del Sol vive uno de los momentos más relevantes de su historia reciente. Somos un destino reconocido internacionalmente, pero también un territorio en constante evolución que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de un entorno global y cada vez más competitivo", ha afirmado Márquez durante el foro.

De igual modo, ha subrayado que la consolidación de la marca Costa del Sol es el resultado de un trabajo sostenido durante años por parte de administraciones, empresas y sociedad civil. Este esfuerzo conjunto ha permitido asociar el destino a valores como la calidad, la excelencia, la seguridad, la innovación y la generación de oportunidades.

El encuentro permitió poner sobre la mesa la estrecha relación existente entre turismo, desarrollo económico e inversión. En este sentido, se destacó el papel que ha desempeñado el sector inmobiliario y residencial en la transformación de la provincia, contribuyendo a la llegada de nuevos perfiles profesionales, emprendedores e inversores que han enriquecido el tejido productivo local.

Márquez ha recordado, además, que "cuando hablamos de Costa del Sol hablamos de turismo, pero también de un ecosistema económico sólido y diverso que genera confianza para invertir, emprender y desarrollar proyectos de futuro".

Asimismo, defendió la necesidad de seguir impulsando un crecimiento equilibrado capaz de generar bienestar y oportunidades para el conjunto del territorio.

Otro de los aspectos abordados durante la jornada fue la importancia de afrontar los desafíos futuros desde la colaboración entre instituciones y sector privado. La sostenibilidad, la innovación, la gestión del crecimiento y la preservación de los recursos que diferencian al destino fueron algunas de las cuestiones analizadas por los participantes.

La diputada provincial ha incidido en que el éxito alcanzado por la provincia también implica una responsabilidad compartida. "Nuestro reto es seguir creciendo de forma inteligente y sostenible, preservando aquello que nos hace únicos y garantizando que el desarrollo continúe beneficiando a quienes viven y trabajan en la Costa del Sol", ha concluido.