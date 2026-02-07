CPB mantiene fija dotación en perímetro del PMA de Casares, que cubre también San Martín del Tesorillo

Archivo - Imagen de recurso del CPB - 112 - Archivo

MÁLAGA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga mantiene una dotación de cinco efectivos del Parque de Estepona-Manilva fija dentro del perímetro del PMA de Casares-El Secadero, cuya cobertura se ha ampliado al vecino municipio gaditano de San Martín del Tesorillo (Cádiz).

Así, este municipio gaditano va a recibir apoyo de las dotaciones de bomberos que han enviado Málaga --cuatro-- y Benalmádena --cuatro--, según han precisado a Europa Press desde el CPB.

En concreto, este operativo cuenta con pick ups, una bomba forestal Pesada (BFP) y una bomba rural pesada (BRP). De igual modo, también efectivos de los bomberos de Fuengirola están apoyando en la zona de Ronda.

Cabe recordar que los operativos de emergencia que hagan falta en San Martín del Tesorillo se coordinarán desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la localidad malagueña de Casares, abierto para atender a los vecinos del núcleo casareño de El Secadero.