Cribado y diagnóstico precoz, claves para reducir el cáncer de cuello uterino

Isabel Blanco, jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirónsalud Marbella - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga), con motivo del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, recuerda la importancia de las revisiones ginecológicas y de las estrategias de diagnóstico precoz en la reducción de la incidencia de este tumor, uno de los pocos que puede prevenirse de forma significativa.

En España se registran cada año entre 2.200 y 2.300 nuevos casos, una incidencia relativamente baja pero con especial impacto entre mujeres jóvenes. La doctora Isabel Blanco, jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirónsalud Marbella, ha señalado que los avances diagnósticos y los controles periódicos han contribuido a mejorar de forma notable la supervivencia.

"Gracias a las revisiones periódicas y a los avances en los tratamientos, la supervivencia ha mejorado bastante, situándose en torno al 65 por ciento", ha explicado.

Por otro lado, desde Quirónsalud Marbella han señalado que la causa principal de este tipo de cáncer está bien establecida. "La relación entre el cáncer de cuello uterino y el Virus del Papiloma Humano (VPH) es directa y causal: la infección persistente por tipos de VPH de alto riesgo provoca casi el 100% de estos cánceres", ha afirmado la doctora.

El VPH es una infección frecuente y, en la mayoría de casos, transitoria. "La mayoría de las personas sexualmente activas lo pueden contraer en algún momento de su vida", ha agregado la especialista, que, no obstante, ha aclarado que "un resultado positivo de VPH no significa que tengas cáncer ni que vayas a desarrollarlo".

De igual modo, la doctora Blanco ha recordado, además, que "el VPH puede permanecer latente durante años y detectarse mucho tiempo después del contacto inicial".

En cuanto a las estrategias de prevención disponibles, ha subrayado que "hoy disponemos de tres herramientas fundamentales: la vacunación frente al VPH, la participación en los programas de cribado y el tratamiento de las lesiones premalignas".

En Andalucía, la vacunación se rige por el calendario oficial del Servicio Andaluz de Salud, mientras que el cribado poblacional continúa siendo un pilar esencial para la detección temprana de lesiones. Según la especialista, "las revisiones ginecológicas y las pruebas de cribado son fundamentales para detectar lesiones en fases iniciales", y han permitido reducir la incidencia y mortalidad "entre un 70 y un 80 por ciento".

PUNTO INFORMATIVO SOBRE EL VPH

Con motivo de esta jornada, el Hospital Quirónsalud Marbella instalará un punto de información para resolver dudas relacionadas con el VPH y su impacto en la salud.

Este punto de información y asesoramiento es "fundamental para mejorar el conocimiento y la prevención de esta infección en la población", según la doctora Blanco, ya que "permitirá a los pacientes resolver dudas, acceder a recomendaciones basadas en la evidencia y tomar decisiones informadas sobre su salud".