Cruz del Humilladero celebra su XXVII Semana Cultural entre el 3 y el 10 de mayo con diversas actividades

Presentación de la XXVII Semana Cultural de Cruz del Humilladero a la que ha asistido la concejala delegada del distrito Teresa Porras, junto a representantes de colectivos y entidades - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El distrito malagueño de Cruz del Humilladero celebra su XXVII Semana Cultural y su tradicional Ruta de la Cruz entre los días 3 y el 10 de mayo.

La concejala delegada del distrito Teresa Porras, junto a representantes de los colectivos y entidades que han participado en la programación de las actividades, ha presentado el programa, que incluye actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas a todos los públicos.

La XXVII Semana Cultural del Distrito de Cruz del Humilladero incluye la organización de actividades culturales, deportivas y de ocio dirigida a todos los públicos. En total, son 22 cruces repartidas por distintas calles y plazas del distrito.

El programa da comienzo el domingo 3 de mayo con diversas actividades deportivas, como son los torneos de fútbol o ajedrez y la XVI carrera multicultural.

El 8 de mayo se celebrará la V Noche de Primavera en el parque San Rafael y, como el año pasado, el día 6 de mayo, en el parque San Rafael, tendrá lugar una exhibición para escolares de la zona en colaboración con la Policía Local.

El sábado por la noche se vivirá uno de los momentos más especiales del programa, con la actuación de la artista Marta Quintero, que interpretará sus mayores éxitos musicales.

Asimismo, como en años anteriores, para finalizar la Semana Cultural se ha organizado la actividad La Cruz se viste de Fiesta' los días 9 y 10 de mayo en la calle Conde de Guadalhorce. Por último, el domingo 10 de mayo tendrá lugar el almuerzo vecinal y la muestra de las asociaciones, en la que se expondrán los trabajos realizados por los colectivos del distrito.