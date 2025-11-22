Cruz Roja Málaga impulsa 'El juguete educativo' para garantizar derecho al juego de niños en situación de vulnerabilidad

Archivo - Una voluntaria de Cruz Roja trabaja con material para niños. - CRUZ ROJA - Archivo

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud ha vuelto a desarrollar el proyecto 'El juguete educativo', una iniciativa que nace con el propósito de garantizar el derecho al juego y promover el desarrollo integral de niños y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica.

Con la campaña en 2024, Cruz Roja Juventud en Málaga atendió a más de 1.000 niños y niñas en diferentes puntos de la provincia, en concreto en las localidades de Ardales, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga capital, Rincón de la Victoria, Vélez, Nerja, Ronda y comarca de Valle del Guadalhorce.

Según han indicado a Europa Press desde la entidad, para este año la previsión de menores atendidos es la misma y se mantienen las mismas localidades. También han apuntado que además de entregas directas a familias usuarias de Cruz Roja, se colabora con entidades como la Plataforma de Violencia 0 de Málaga.

En una nota han recordado que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 31, establece que todos los niños y niñas tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. "Jugar permite aprender, expresar emociones, relacionarse y crecer en igualdad de oportunidades, incluso en contextos de vulnerabilidad", han señalado.

Esta iniciativa, que se desarrolla desde 1992 y que permanece activa durante todo el año, se pretende informar y sensibilizar sobre la necesidad del juego en el desarrollo infantil, con acciones que buscan promover una visión del juego no solo como entretenimiento, sino como un derecho fundamental y un recurso para aprender, crear y crecer.

Además de las acciones de sensibilización, el proyecto contempla la entrega de juegos y juguetes a familias que atraviesan situaciones de dificultad social, favoreciendo así que ningún niño, niña o adolescente quede excluido, por motivos socioeconómicos, de la experiencia de jugar.

Como objetivo para este año, Cruz Roja Juventud quiere poner el acento en el papel fundamental de las empresas como agentes de cambio social, convirtiéndolas en aliadas que permitan acercar el derecho al juego a más de 65.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Según el director estatal de Cruz Roja Juventud, David Fernández, "la implicación de las empresas supone no sólo una contribución material puntual, sino una forma de responsabilidad social compartida que permite multiplicar el impacto del proyecto y garantizar que más niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar del derecho al juego y al aprendizaje a través de juguetes educativos".

Por otra parte, con estas alianzas se busca generar una red de colaboración estable y sostenible en el ámbito social y empresarial, en la que las empresas puedan participar de manera continuada, contribuyendo a cubrir la necesidad del juego en cualquier época del año.