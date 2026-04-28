CSIF alerta de infradeclaración de enfermedades profesionales y de que la Ley de Prevención "fracasará sin recursos"

Jornadas Autonómicas de CSIF de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. - CSIF ANDALUCÍA

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha alertado de la "grave situación de la salud laboral" y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales "nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión".

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde han subrayado que la prevención de riesgos laborales "no puede seguir siendo un mero trámite burocrático", sino que debe situarse "como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado".

Las jornadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, "un problema especialmente preocupante por su infradeclaración", ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del encuentro. "Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho", ha apuntado.

Así, según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra "no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes".

En este punto, a través de una nota, desde CSIF han señalado que es "especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25% de los casos reconocidos" y han apuntado que "lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación".

"Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores", ha apuntado Girela.

En este sentido, han recordado que CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual".

El sindicato ha reclamado "una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención".

Con el lema 'La prevención no se improvisa: necesita medios', CSIF ha incidido este 28 de abril en que la salud laboral "es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico", lo que en opinión del sindicato "explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas".

Para la central sindical, "los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo".

Aunque la nueva norma recoge "numerosas propuestas" de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que "en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo".

También han querido pone el acento en "el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral", punto en el que han señalado un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, del que se desprende que "el 70% del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional".

Asimismo, del informe se desprende que "solo el 37% sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas". En esta línea, el 63% de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas y más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada.