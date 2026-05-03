Danza, música, charlas y presentaciones literarias, entre la programación cultural de la Diputación de Málaga

Espectáculo 'Afines' de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado una variada agenda cultural para la próxima semana protagonizada por actuaciones musicales, espectáculos de danza, presentaciones literarias y conferencias, entre otras actividades, que se desarrollarán en la capital y en municipios de la provincia.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, en Málaga capital el ciclo 'Patrimonio, Memoria y Cultura Escolar en Málaga', organizado por el Ateneo de Málaga con la colaboración de Culturama, ofrece el jueves 7 de mayo, a las 19,30 horas, la conferencia de Carmen Sanchidrián Blanco '¡Los objetos escolares importan!'. En el salón de actos del Ateneo (calle Compañía, 2) y la entrada es libre hasta completar aforo.

Asimismo, durante todo el año 2026, salvo excepto los meses de verano, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece un servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral para sus usuarios de la mano de Jorge Álvaro Recena. La siguiente sesión de esta actividad será el 6 de mayo, a las 17,00 horas. Para participar es necesario realizar una reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

El jueves 7 de mayo a las 19,00 horas, en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo, tendrá lugar la presentación del libro del periodista y escritor Jesús Jaén Ruiz 'Ceniza lenta', publicado por la editorial Anáfora.

'Ceniza lenta' es el número 19 de la colección Dabisse Romero de poesía y prosa poética. El acto estará dirigido por el también escritor Agustín Hervás, al que acompañará en la mesa Isabel Romero, poeta y directora de la colección. Dirigido a todos los públicos. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El ciclo de documentales en el MVA fusiona música y naturaleza con la proyección de 'Ellis Park' el próximo 7 de mayo a las 20,30 horas. Un largometraje dirigido por el australiano Justin Kurzel que ofrece una visita guiada por el santuario de animales del músico australiano Warren Ellis en la lejana isla de Sumatra.

Miembro de las emblemáticas bandas The Dirty Three y Nick Cave and the Bad Seeds, el multiinstrumentista Ellis ha sido una figura brillante y poco ortodoxa de la música durante más de tres décadas. Lejos de las salas de conciertos internacionales en las que ha ejercido su oficio, se encuentra un proyecto apasionante muy diferente: un santuario de vida salvaje en los bosques de Sumatra donde su equipo de conservacionistas rescata animales víctimas del tráfico y el maltrato. La entrada es libre hasta completar aforo.

La sala multiusos de la Biblioteca Cánovas del Castillo, dentro del ciclo Ciencia en la biblioteca, acoge el viernes 8 de mayo, a las 19,00 horas, la charla 'Cuando los números mienten: publicidad, cine y estadísticas que engañan', a cargo de Carlos Moreno que se encargará de mostrar al público que las matemáticas están en todas partes: desde la publicidad y el marketing hasta las películas y programas de televisión. Sin embargo, muchas veces los números y estadísticas son utilizados de manera incorrecta, manipulada o imprecisa para influir en el público. Entrada libre hasta completar aforo.

La compañía Marcat Dance trae al Centro Cultural MVA su espectáculo 'Afines', un montaje nominado en dos categorías de los Premios Talía 2025, el viernes 8 de mayo a las 20,30 horas. El espectáculo muestra cómo los cuerpos se entrelazan y se encajan convirtiéndose en uno; momentos donde orbitan uno alrededor del otro y se atraen y se distancian, afinando al máximo sus conexiones y desarrollando una relación intensa pero que también se congelan y se abrasan, que se olvidan y se recuerdan y que encuentran en la creatividad una única opción. Espectáculo dirigido a público adulto. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 4 de mayo en culturama.cliqueo.es

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Por otro lado, el sábado 9 de mayo, a partir de las 13,00 horas, el Bosque de los Pinares de Torremolinos se llenará del folclore malagueño más autóctono con la recuparación del 'Día de los Verdiales', en el que participa la panda de verdiales Raíces de los Moras, gracias a la colaboración de Culturama.

También el sábado, Emilio Ortigosa llevará su espectáculo musical 'Dos tamborileros' a la romería de Mollina. Será a las 17,30 horas, con salida desde la ermita Virgen de la Oliva para realizar un recorrido por el municipio. Sin duda la flauta y el tamboril han sido instrumentos utilizados desde hace siglos, aunque su uso más extendido y popular es el acompañamiento musical de los peregrinos que realizan el Camino del Rocío. Hoy en día, se ha hecho popular en cualquier romería, cruces de mayo, alboradas, procesiones, y danzas de la provincia de Málaga. La entrada es libre.

Respecto a las exposiciones, la Diputación ha informado que hasta el 17 de mayo el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística. Entrada gratuita. Horario de visitas de lunes a sábado de 10,00 a 20,30 horas, domingos cerrado.

Con ocasión del Centenario de la Revista Litoral la Diputación de Málaga, a través del Centro Cultural Generación del 27, el MVA acoge una gran exposición para conmemorar los cien años de una de las revistas de poesía, arte y pensamiento más influyentes de la lengua española. 'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral' quiere ser el mejor homenaje que se le puede rendir a esta publicación que nació en noviembre del 26 y que ha logrado sobrevivir y mantenerse viva en sus diferentes etapas hasta la actualidad.

Fundada en Málaga en 1926 por los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, se convirtió en el órgano de expresión principal de la Generación del 27. Poetas como Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti y tantos otros que conforman esa generación, publicaron en sus suplementos sus primeros libros de poemas. En estas primeras etapas colaboran artistas de la talla de Pablo Picasso, Juan Gris o Salvador Dalí y escriben autores como Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez.

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de junio y la entrada es libre hasta completar aforo. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Festivos cerrado.