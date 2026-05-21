Declarado incendio en Canillas de Aceituno (Málaga) que lleva al alejamiento de una decena de vecinos de tres viviendas

Incendio declarado en Canillas de Aceituno (Málaga). - INFOCA

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de un incendio declarado en el término municipal de Canillas de Aceituno (Málaga). Según Emergencias 112 Andalucía, la Guardia Civil ha confirmado el alejamiento temporal de una decena de vecinos de tres viviendas rurales de la zona.

Así, desde Infoca han indicado en su cuenta de X consultada por Europa Press que el incendio se ha declarado a las 14,43 horas de este jueves, en concreto en el paraje Portugalejo y que se trabaja para su estabilización.

En cuanto a los efectivos desplazados, han señalado que tres helicópteros, uno pesado, otro semipesado y uno ligero; así como dos aviones de carga en tierra, uno coordinación, son los medios que trabajan por aire.

Por tierra, se encuentran en la zona cinco grupos de bomberos forestales, dos Brica, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, junto a dos autobombas.