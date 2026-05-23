Declarado un incendio forestal en un paraje de Pizarra (Málaga)

Incendio forestal declarado en un incendio de Pizarra - INFOCA

MÁLAGA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de un incendio declarado este sábado en un paraje del municipio malagueño de Pizarra.

Así, según ha informado el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego se ha declarado sobre las 14,20 horas y afecta al paraje Cerralba.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero pesado, dos Bricas, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, según han precisado las citadas fuentes.