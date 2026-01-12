Defensores del Pueblo respaldan su papel y refuerzan lazos con Europa ante discursos que ponen democracia "en cuestión"

1041871.1.260.149.20260112144452 El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (2i), junto al Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu (2d), el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo (1i), y la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, atienden a los medios de com - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha destacado este lunes la importancia de afianzar este tipo de instituciones y su papel en el ámbito nacional e internacional, al tiempo que ha subrayado la necesidad de "garantizar que los lazos con Europa sean cada vez más fuertes, porque ahora mismo creo que con los discursos racistas, xenófobos, el orden internacional, la democracia está en cuestión".

Málaga acoge este lunes y martes una reunión de funcionarios y funcionarias de enlace de la Red Europea de Defensores del Pueblo (European Network of Ombudsmen, ENO), en la que el Defensor del Pueblo Andaluz ejerce de anfitrión y en la que han participado el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo; y la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, con la asistencia también del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Además, el encuentro reúne a representantes de defensorías autonómicas --Andalucía, Aragón, Canarias, País Vasco, Cataluña y Navarra--, de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo y de delegaciones de 15 países europeos, como Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia, entre otros.

Maeztu ha explicado que Europa "tiene ahora unos retos importantes de mantener la democracia, mantener los territorios, mantener los acuerdos, el orden internacional" y ha considerado que "las defensorías son una garantía democrática esencial en la protección de los derechos humanos y en la mejora de la actuación administrativa", especialmente en un contexto europeo que exige "más cooperación" y respuestas "coordinadas ante desafíos compartidos".

"Europa se construye tambien en estos espacios", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "los defensores yo creo que son esenciales" y en que un defensor "no puede funcionar si no hay un régimen democrático". "Tenemos una suficiente legislación y un suficiente papel esencial", ha incidido el Defensor del Pueblo Andaluz, institución decana en España.

Ha agradecido a la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, que haya elegido Málaga para abordar temas como la discapacidad, el medio ambiente, el asilo o las fronteras, y los menores, entre otros; y ha señalado que los de más relevancia son "los que tienen la importancia de que puedan influir en los textos legislativos que nos ayuden a nosotros a que vengan leyes que sean buenas".

Al respecto, ha indicado que entre los retos actuales está la vivienda, sobre todo su incidencia en los jóvenes, y ha considerado que "tiene que haber suelo gratis, tiene que haber construcción pública de vivienda, porque sino no va a bajar", así como el control de los fondos de inversión "que han retirado a la gente y la han echado para la periferia".

También se ha referido a que se abordará la dependencia y el tiempo que se tarda en determinar los grados, apostando por criterios prioritarios" a la hora de las ayudas a las personas mayores; y la discapacidad y la necesidad de acortar los plazos de la valoración, porque es "la puerta de los derechos" y mientras los ciudadanos están "en un limbo".

Asimismo, ha dicho estar preocupado por la violencia de los menores, incluyendo el acoso, el intento de suicidio, el estado emocional; junto al problema de migraciones; sobre todo los menores que llegan a territorio español, apuntando que "aquí no tenemos tanto problema de que la migración es una especie de echarlo fuera y de estilo Badalona, que se echan a la calle porque la gente no son de aquí y no tienen derecho a vivir".

El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, ha asegurado durante su intervención que esta reunión "es un acierto en un momento decisivo para la Unión Europea y para quienes tenemos la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales". En su opinión, este encuentro "no es solo un foro de intercambio institucional de buenas prácticas y cooperación, es hoy más que nunca una oportunidad para analizar con lucidez el complejo contexto en el que trabajamos".

El Defensor del Pueblo ha querido, además, remarcar que esta reunión revela "un modo de trabajo, el respeto a los acuerdos y a los consensos, la fuerza del diálogo y la necesidad de participación". Gabilondo ha destacado que "hoy más que nunca tienen sentido estas reuniones de defensores de distintos países europeos, convencidos de que solo mediante una pluralidad de voces puede conformarse una palabra compartida que no excluya a los demás".

La Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, quien ha agradecido la presencia del alcalde, al Defensor del Pueblo andaluz en funciones y al defensor del pueblo de España, Ángel Gabilondo, ha detallado que la reunión es "muy importante para convertir las conclusiones en acciones prácticas que nos pueden ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, a ser más eficaces en Europa".

"Problemas comunes que requieren también soluciones comunes, que respetan la diversidad, que respetan las autonomías" y que "hacen nuestro trabajo más eficaz y también más visible", ha añadido Anjinho, quien se ha mostrado "encantada" de estar en Málaga, una ciudad "encantadora, muy bonita y espero que las conclusiones sean tan importantes, tan en línea con las ambiciones que todos nosotros tenemos en estos instrumentos colaborativos en un momento muy desafiante".

Por su parte, el alcalde de Málaga ha afirmado que para la ciudad es "un honor" acoger la reunión de funcionarios de enlace de la Red Europea de Defensores del Pueblo (ENO) de 16 países en total y ha valorado la importancia de la institución del Defensor del Pueblo en una sociedad democrática, recordando que Suecia fue "pionera".

De la Torre ha recordado que "hay reuniones cada dos años de los defensores europeos" y "pensaron en Málaga desde el punto de vista de la conectividad aérea, de facilidad, aparte del atractivo que la ciudad de Málaga" tiene. "Para nosotros es un placer acogerlos", ha sostenido, mostrándose "encantado" de que se desarrolle.

El programa a debate se centra en cómo reforzar la defensa de los derechos en la aplicación del Derecho de la Unión Europea, con una ponencia inaugural de la profesora Mariolina Eliantonio (Universidad de Maastricht) sobre procedimientos compuestos de la UE y recursos frente a vulneraciones de derechos fundamentales, y una segunda ponencia de la profesora Joana Mendes (Universidad de Luxemburgo) titulada 'El Derecho de la UE como conocimiento local'. La agenda incluye el seguimiento de herramientas comunes y los proyectos del 30 aniversario de la ENO en este 2026.