Desalojo de núcleos de viviendas diseminadas y decretado confinamiento de Cómpeta por el incendio de Árchez (Málaga)

Incendio forestal en Árchez - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este viernes en el municipio malagueño de Árchez ha obligado al desalojo, de forma preventiva, de núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al fuego y se ha decretado el confinamiento de la localidad malagueña de Cómpeta, al tiempo que se ha hecho un llamamiento a los vecinos y visitantes a que se abstengan de visitar enclaves próximos y a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia que actúan en el lugar.

Cabe recordar que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado a las 14,52 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado.

La carretera A-7206, entre los kilómetros 0 al 3, permanece cortada en ambos sentidos, vía que une Cómpeta con la N-340 por Algarrobo, según fuentes de la Dirección General de Tráfico.

La dirección de la emergencia, paralelamente, ha instado a cerrar puertas y ventanas si resulta la vivienda afectada por humo y a permanecer en el interior del inmueble, salvo indicación contraria de efectivos intervinientes sobre el terreno.

La Junta ha dado la instrucción de proteger especialmente a niños, mayores y personas vulnerables y recomienda como medida de protección de obligado cumplimiento no acercarse al incendio, no asumir riesgos y a permanecer informado en los canales oficiales, como el 112.

EMA 112 ha gestionado más de una treintena de llamadas de vecinos que informaban de un incendio que había comenzado en una zona de pasto escarpada próxima al punto limpio de la localidad de la comarca de la Axarquía sobre las 12,40 horas.

De inmediato, el centro coordinador de emergencias ha activado al Centro Operativo Provincial de Infoca, a los bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha activado también al EMA GREA, el Grupo de Emergencias de Andalucía, que se desplaza al lugar para desplegar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar el trabajo de todos los intervinientes.

En las tareas de extinción intervienen una decena de medios aéreos del Plan Infoca (dos aeronaves ligeras, otras dos semipesadas, una de mando, cuatro de carga en tierra y una de coordinación), junto con 80 efectivos por tierra, dos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica.

Asimismo, los ayuntamientos de Árchez y Canillas de Albaida han activado sus respectivos Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL).

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

Por último, desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se insiste en extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia y, especialmente, no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.