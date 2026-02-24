Detenida en Málaga por presuntamente maltratar a su hija menor

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Málaga han detenido a una mujer, de 30 años, por su presunta responsabilidad en un delito de malos tratos en el ámbito familiar hacia su hija, menor de edad.

Así lo ha confirmado fuentes del cuerpo. La actuación policial se inició a raíz de que la niña asistiera a un centro de salud, acompañada por docentes del colegio donde cursa estudios en Educación Primaria, al presentar lesiones compatibles con posible maltrato.

Así, según las pesquisas, la niña llevaba un tiempo acudiendo al colegio con hematomas y otras lesiones que llevaron al centro escolar a hacer un seguimiento a la pequeña. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la Fiscalía de Menores. La mujer fue puesta a disposición judicial el pasado 13 de febrero.

La actuación de la Policía Nacional, según ha adelantado diario 'Sur', tuvo lugar el 12 de febrero, cuando, desde el colegio en el que estudia la menor de ocho años dieron aviso al 091 advirtiendo de un posible caso de maltrato en el ámbito familiar.

Tras ello, los agentes se entrevistaron con el profesorado y se constató que la menor llevaba unos meses yendo a clase con lesiones. Al parecer, según la menor contó a los docentes, las heridas eran por caídas o accidentes cuando jugaba, pero, averiguaron que se trataba de puñetazos o golpes con la zapatilla o el cinturón, presuntamente, causados por la madre, según el diario.