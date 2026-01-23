Detenida en Ronda (Málaga) tras asaltar a dos hombres: drogó a uno y tumbó a otro de un empujón

MÁLAGA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ronda (Málaga) a una mujer de 41 años por su presunta responsabilidad en dos robos con violencia o intimidación a sendos hombres, de 61 y 75, en sus respectivos domicilios. La investigación sostiene que drogó a uno de ellos y agredió a otro para quedarse con sus pertenencias.

Agentes del Grupo Operativo Local de la Comisaría de Ronda asumieron la investigación de los robos. Los hechos delictivos, en principio independientes, condujeron finalmente a una misma autoría. Cronológicamente, la primera denuncia fue por un asalto en el que un vecino de Ronda comunicaba que había sido drogado en su domicilio por una mujer a la que había invitado a su casa a tomar una copa tras conocerla en un pub.

Al día siguiente del encuentro, el hombre se despertó muy aturdido y falto de coordinación, echando en falta más de 500 euros en efectivo, su teléfono móvil y una tablet. De su acompañante, ni rastro. Tras acudir al hospital, el perjudicado se sometió a una analítica y dio positivo en benzodiacepinas.

Las averiguaciones apuntan a que la invitada del afectado, en un descuido de este, vertió un fármaco en su copa para dormirlo, y así tuvo vía libre para desvalijar la vivienda.

En el otro hecho denunciado, la misma autora visitó por sorpresa el domicilio de un septuagenario, quien, tras abrirle la puerta, fue derribado de un fuerte empujón, provocándole una herida sangrante en el mentón.

Acto seguido, y aprovechando la vulnerabilidad del varón, la intrusa le obligó bajo amenazas a ir a un cajero bancario para extraer más de 1.000 euros y apoderándose del dinero.

Las diligencias practicadas, incluidas tomas de declaraciones y la inspección ocular, pusieron a la Policía Nacional sobre la pista de la sospechosa. En la identificación de esta persona resultó muy importante el seguimiento de un teléfono móvil sustraído a una de las víctimas.

Finalmente, con colaboración de Seguridad Ciudadana, la mujer fue detenida en relación con los dos robos con violencia. Cabe destacar que la investigada, tras ser puesta a disposición judicial por los asaltos y decretarse su puesta en libertad, ha sido detenida de nuevo, en esta ocasión por su presunta responsabilidad en un hurto en una vivienda de la ciudad de Ronda, accediendo a la misma a través de una ventana abierta.

Los agentes le intervinieron efectos procedentes del hecho delictivo, incluidas varias tarjetas bancarias a nombre de la moradora del inmueble, juegos de llaves y 830 euros en efectivo.