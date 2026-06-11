Detenida una pareja tras dejar solos a sus tres hijos en un hotel de Benalmádena (Málaga) para estar de fiesta

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una pareja por la presunta desatención de sus tres hijos menores, a los que supuestamente dejaron solos en un hotel de Benalmádena (Málaga) para estar de fiesta. Dos de los niños han dado positivo en cocaína y los tres menores está están ya bajo tutela de la Junta de Andalucía.

Así lo han confirmado varias fuentes consultadas por Europa Press sobre estos hechos ocurridos en la noche de este pasado miércoles, cuando se alertó sobre la situación de riesgo de los menores, de seis meses, un año y cuatro años, que se encontrarían desatendidos en zonas comunes del establecimiento hotelero.

Agentes de la Policía Nacional desplazados hasta el lugar se han hecho cargo de la investigación, que sigue abierta, y han detenido a la pareja, formada por un hombre de 41 años y una mujer de 28. Los niños fueron trasladados a un centro hospitalario y dos han dado positivo en cocaína, según fuentes cercanas a la investigación.

Asimismo, por parte del Gobierno andaluz, han asegurado a Europa Press que los menores han quedado bajo la protección de la Junta de Andalucía y ya se les ha asignado una familia acogedora.

Los niños, de nacionalidad británica, estaban en un estado que "era preocupante", según la información adelantada por Cadena SER, que indica que la habitación presentaba un notable desorden y falta de condiciones adecuadas, hasta el punto de que el mayor de los hermanos, de tan solo cuatro años, estaba haciéndose cargo de los otros dos pequeños.