Detenida una pareja en Málaga que realizaba transacciones de drogas a través de un buzón y de un garaje. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja en Málaga por su presunta responsabilidad en un delito de tráfico de drogas. Los investigados, un hombre y una mujer, de 41 y 42 años, supuestamente se dedicaban a la venta de cocaína al menudeo sin establecer contacto físico con los clientes, ya que utilizaban un buzón y el garaje para las transacciones.

Así lo han informado desde la Comisaría Provincial en una nota, en la que han precisado que para completar la transacción, los sospechosos supuestamente depositaban las sustancias estupefacientes en el buzón del domicilio, enclavado en las zonas comunes de una comunidad de vecinos, desplazándose hasta allí los compradores, que recogían las dosis y depositaban el dinero previamente pactado.

La investigación, asumida por agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Norte en Málaga, se inició a partir de unas informaciones que apuntaban a la distribución de droga a pequeña escala, en el barrio de Hacienda Cabello. Inicialmente, las pesquisas practicadas confirmaron el constante trasiego de personas ajenas al vecindario.

Estas personas acudían a zonas comunes de un edificio, que abandonaban luego a escasos minutos. Continuando con las averiguaciones, los investigadores constataron cómo esos "extraños visitantes" se dirigían a la zona de los buzones y que hurgaban, de manera repetida, en uno de ellos.

De manera discreta, los agentes identificaron a varios de los compradores y realizaron actas de aprehensión, interviniendo varias dosis de cocaína. De las indagaciones realizadas, la Policía Nacional comenzó a seguir la pista de los moradores de un domicilio asociado al buzón utilizado para realizar las transacciones de droga/dinero.

Supuestamente, los sospechosos habían establecido un modus operandi "muy particular para dificultar la vigilancia policial y minimizar el riesgo de intervención durante los intercambios", han asegurado desde la Policía Nacional, señalando que utilizaban también el garaje para los intercambios.

Al respecto, han señalado que con el avance de la investigación, se detectó, además, "que los sospechosos comenzaron a emplear otro método para continuar con la trama, empleando ahora su plaza de garaje para los intercambios". "Nuevamente, evitaban los contactos directos con los compradores y depositaban las dosis de droga en una escuadra anclada a la pared", han apuntado.

Finalmente, los agentes reunieron suficientes pruebas que supuestamente incriminaban a los investigados, que resultaron detenidos. En un registro en su vivienda, se intervinieron 34 papelinas de cocaína, que arrojaron un peso de 23 gramos, 2.405 euros en efectivo, una katana, dos machetes, una navaja y un espray de defensa. Uno de los arrestados --el hombre-- ha ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial competente.