Detenida en Ronda (Málaga) por ofertar en su tienda artículos de moda falsificados

Detenida en Ronda por ofertar artículos de moda falsificados - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ronda (Málaga) a una mujer por un delito contra la propiedad industrial. En su tienda se ofertaban artículos falsificados de moda. Tras una inspección en el local los investigadores incautaron 152 prendas de diversas marcas.

Los agentes estiman que todos estos artículos superarían los 32.000 euros de acuerdo con los precios medios de artículos originales, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes del grupo operativo local comenzaron la investigación a raíz de la denuncia presentada por el representante de una marca de reconocido prestigio.

En misma ponía de manifiesto la existencia en Ronda (Málaga) de un establecimiento con una amplia variedad de productos, en concreto fulares y sombreros, con el logo y la imagen de esta compañía que vulneraban lo derechos de la propiedad industrial al no ser originales. Por ello los policías procedieron a la comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados.

Los investigadores constatan que en el local se exponían para su venta los objetos presuntamente falsificados, así como otros artículos de otras marcas de lujo que no se ajustaban a la legalidad.

De igual modo, comprobaron que junto a la venta en tienda física la investigada, y posteriormente detenida, anunciaba sus productos en Internet.

Ante tales hechos, se estableció un operativo in situ en el local, llevándose a cabo una inspección del mismo donde se incautan 152 prensas de cinco marcas distintas, por un valor --teniendo como referencia el importe de los originales-- de más de 32.000 euros. Finalmente, esta mujer, de 43 años, resultó detenida por un delito contra la propiedad industrial.