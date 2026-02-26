Detenida por seccionar la yema de un dedo y retener a un septauagenario en una casa en Marbella (Málaga)

Investigadores de la Comisaría de la Policia Nacional en Marbella. - POLICÍA NACIONAL

La investigada, en prisión por orden de la autoridad judicial, actuó con la colaboración de otro varón tras una deuda por drogas

MARBELLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 35 años por presuntamente seccionar la yema de un dedo y retener contra su voluntad a un hombre, de 74, en un domicilio en la ciudad malagueña de Marbella.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en una nota informativa, en el que detalla que la investigada, que ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial competente, actuó con la colaboración de otro varón, quien falleció por causas naturales días después de la agresión (cuando los agentes realizaban comprobaciones para dar con el paradero de los autores). Una deuda por un asunto de drogas había sido el detonante de los hechos.

La investigación, asumida por agentes adscritos al Grupo de Homicidios de la Comisaría de Marbella, se inició a raíz de un aviso de un ciudadano, el cual había encontrado a un hombre herido en la calle y llamó al 091. Los hechos iniciales tuvieron lugar el pasado 26 de enero.

De las gestiones iniciales, los primeros agentes actuantes observaron cómo un varón septuagenario se había precipitado al vacío desde la ventana de una vivienda situada en una segunda planta, escapando de una mujer y un hombre, los cuales le habían tenido retenido durante toda una noche en un piso, seccionándole la yema de un dedo y rapándole la cabeza.

De las diligencias de investigación, los agentes constataron que la víctima había acudido a la vivienda para abastecerse de sustancias estupefacientes, y allí la moradora del inmueble, en unión a otro varón, le habían atado a una silla, propinándole una paliza.

Durante la agresión también le rociaron con un líquido inflamable y le amenazaron con prenderle fuego. Todo ello por una deuda de escasa cuantía: 200 euros.

En un descuido de sus captores, el perjudicado, a la desesperada y temiendo por su vida, se arrojó al vacío por una ventana y cayó sobre un vehículo, que amortiguó la caída, sufriendo varias fracturas.

Finalmente, y tras las comprobaciones de la Policía Nacional, se identificó a los responsables de la agresión, siendo detenida una mujer por su presunta responsabilidad en los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral. El otro investigado falleció por causas naturales en el transcurso de la investigación.