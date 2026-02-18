Detenido un entrenador de fútbol base en Málaga por delitos sexuales a tres menores

La Policía Nacional detiene a un entrenador de fútbol base en Málaga por delitos sexuales a tres menores. Le atribuyen delitos de agresión y provocación sexual.- POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de fútbol base, en Málaga, por su presunta responsabilidad en dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos, menores de edad. Está previsto que el investigado sea puesto a disposición judicial este miércoles por la tarde.

Según señala el cuerpo en un comunicado, la investigación, asumida por agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones telefónicas de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajería instantánea, en un tono "muy afectivo", que iba más allá de la relación deportiva entre ambos.

Así, fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo del vínculo que le unía con su míster más allá del terreno de juego, conocieron cómo el sospechoso había agredido sexualmente al chico.

Tras oír en exploración al menor, el Grume detectó a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores. En este sentido, las pesquisas llevaron a contactar con los otros dos chicos y sus padres, confirmándose como uno había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual (se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador), mientras que el otro solo habría sido objeto de provocación sexual.

En la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos.

VOLCADO DE LOS TELÉFONOS

El Grume ha intervenido el teléfono móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en Informática Forense. Al mismo protocolo serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el total esclarecimiento de los hechos.

El investigado, de 55 años, va a pasar a disposición de la autoridad judicial competente durante la tarde de este miércoles. La Policía Nacional no descarta la aparición de nuevas víctimas.