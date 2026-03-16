Detenido y expulsado un delincuente multirreincidente de comportamiento "obsceno y agresivo" en la costa de Vélez-Málaga

La Policía Nacional ha detenido y materializado la expulsión de un delincuente multirreincidente gracias al trabajo conjunto con los distintos juzgados donde tenía numerosas causas por robo con violencia e intmidación, daños, robos con fuerza y otros. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido y materializado la expulsión de un delincuente multirreincidente, gracias al trabajo conjunto con los distintos juzgados donde tenía numerosas causas. Había sembrado alarma social en la localidad costera de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga donde estaba asentado desde 2021. En fechas recientes había provocado daños en numerosos vehículos estacionados en vía pública en dicha localidad. "Su comportamiento obsceno y agresivo había provocado publicaciones en redes sociales de vecinos denunciando tales hechos", explica el Cuerpo de Policía.

Según el relato policial difundido en un comunicado, los agentes adscritos a la Brigada Local de Extranjerías y Fronteras de la Comisaría de Vélez Málaga llevaban desde el pasado mes de octubre realizando gestiones para la detención de este individuo y su expulsión a su país de origen, Rumanía. Para ello era necesario contar con la autorización judicial de cada uno de los juzgados que entendían de las numerosas causas penales que obraban a su nombre en juzgados tanto de Vélez Málaga, Málaga capital y Barcelona.

Se trata de un ciudadano de 45 años de edad, con un amplio historial delictivo de distinta índole como robo con violencia o intimidación, daños, robos con fuerza, y otras detenciones por otros cuerpos policiales.

Tras la parte burocrática que supone materializar la expulsión unida al establecimiento de los dispositivos policiales donde han colaborado varias brigadas locales de Policía Nacional se suma la participación de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Málaga, dando como fruto que el pasado mes de febrero se llevara a cabo la expulsión de dicho individuo a su país de origen.