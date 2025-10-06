Detenido en Mijas (Málaga) por vender cocaína en la vía pública

Imagen de recurso de una personas detenida y esposada junto a un agente de la autoridad. - POLICÍA LOCAL DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de paisano de la Policía Local de Mijas (Málaga) han detenido el pasado 1 de octubre a un hombre cuando vendía cocaína en la vía pública en el núcleo de población de Las Lagunas.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo de seguridad municipal, que señala que la actuación tuvo lugar cuando los referidos efectivos de paisano, mientras realizaban un servicio de vigilancia en calle Río Retortillo, observaron como un ciclomotor se acercaba un varón que se encontraba en la calle y le entregaba un pequeño envoltorio.

El individuo manifestó a los policias que había entregado un beillete al conductor de la moto a cambio de un envoltorio con un medio gramo de cocaína que fue intervenido.

Una vez identificado y cacheado al conductor, los agentes le encontraron dinero fraccionado que fue intervenido. Ante los hechos, y tras la lectura de sus derechos, el motorista fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, y fue trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.

DOS ARRESTADOS A LOS QUE PESABA ORDEN DE DETENCIÓN

La Policía Local de Mijas ha informado igualmente de una intervención, también el día 1, que tuvo lugar en la Urbanización Reserva de Mijas, y que, según el relato policial, finalizó con la detención de un ciudadano con orden judicial en vigor de búsqueda y detención, que fue trasladado a la Guardia Civil para su posterior puesta a disposición judicial.

Y, además, los agentes del cuerpo municipal de seguridad han comunicado que el pasado día 2, en el trascurso de una actuación en la zona de La Majadilla del Muerto, esta finalizó con la detención de un joven, con orden judicial en vigor de detención e ingreso en un centro de menores, y que por tal hecho fue trasladado a la Guardia Civil.