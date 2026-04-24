Detenido por once robos dentro de vehículos en Vélez-Málaga

Coche de la Policía Nacional en el núcleo de Torre del Mar en Vélez-Málaga. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Vélez-Málaga al presunto autor de once robos en interior de vehículo, el cual es, además, multirreincidente en este tipo de ilícitos. Todos los hechos fueron perpetrados en una zona muy concreta y en un espacio de tiempo también muy acotado.

Así lo han informado desde desde la Comisaría de Policía Nacional de Málaga, al tiempo que han indicado que el hombre fue detenido en las inmediaciones de su domicilio por miembros de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

Según han señalado a través de una nota, los investigadores de la Policía Judicial de la Comisaría de Vélez, en concreto el grupo UDEV-Patrimonio, comenzaron las gestiones a raíz de las denuncias interpuestas.

Unas denuncias que fueron analizadas minuciosamente dando una franja horaria coincidente, lugares cercanos y un modus operandi similar, con la fractura del cristal del automóvil en la mayoría de los casos, ha precisado la Policía nacional, que han reseñado que se realizaron numerosas gestiones.

Así, según han indicado, tras estas pesquisas, los agentes lograron la identificación del presunto autor, un hombre de 40 años. Al no ser localizado, se le insertó una requisitoria policial de detención por robo con fuerza, dando cuenta de la misma al resto de servicios policiales.

Se estableció un plan de actuación en torno a los lugares que pudiera frecuentar el investigado y finalmente, fue detenido por agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana próximo a su propio domicilio. El arrestado cuenta con varias detenciones anteriores por hechos similares.