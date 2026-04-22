Detenido por robar cableado de cobre que provocó apagones en el alumbrado público de Fuengirola (Málaga)

Arqueta fracturada para robar cable - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 45 años por su presunta responsabilidad en un cúmulo de sustracciones de cableado de cobre perteneciente al propio alumbrado público, en Fuengirola (Málaga).

El sospechoso habría fracturado las arquetas de la vía pública para robar el material, provocando significativos apagones en las zonas afectadas, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

El valor de los efectos sustraídos asciende a 21.000 euros. La denominada operación 'Farola', llevada a cabo por agentes del Grupo de Robos de la Comisaría de Policía Nacional en Fuengirola, se inició a partir de una denuncia interpuesta por un responsable de los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Fuengirola, quien informaba de que la empresa encargada del alumbrado público había detectado robos de cableado eléctrico en distintos puntos de la localidad.

Así, en los últimos días, se habían detectado arquetas fracturadas y robos de cableado eléctrico de cobre en calle Tartesio, en la zona del paseo marítimo, calle Virgen del Rocío y Parque Poniente, contabilizándose la sustracción de 2.840 metros del referido material.

Además de la pérdida económica por las sustracciones de cobre, los hechos delictivos habían causado alarma social en la localidad por las interrupciones del servicio eléctrico, con apagones que afectaron a vecinos y negocios.

VENTA DEL MATERIAL SUSTRAÍDO

Por otro lado, las averiguaciones de los investigadores llevaron a hacer un seguimiento de las ventas de cobre en establecimientos del sector de la chatarra en la zona.

Tras las arduas averiguaciones, la Policía Nacional identificaba a un hombre que había vendido cableado eléctrico en una chatarrería en Mijas, un material con las características del sustraído y que, más tarde, sería reconocido por la parte perjudicada.

Finalmente, los investigadores detuvieron al sospechoso, al que atribuyen un total de cuatro sustracciones de cable de cobre en Fuengirola. De los hechos se dio conocimiento a la autoridad judicial competente.

Por último, desde la Comisaría Provincial han hecho un llamamiento a la ciudadanía para contactar con el 091, en caso de presenciar manipulaciones extrañas en vía pública, que pudieran estar relacionadas con el robo de cableado eléctrico de cobre por intrusos dedicados a esta tipología delictiva.