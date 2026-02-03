Detenido por robar en dos bares y un vivero en Ronda (Málaga)

Archivo - Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ronda (Málaga) a un hombre, de 51 años, por su presunta responsabilidad en cuatro delitos contra el patrimonio y, en concreto, dos bares y un vivero de la localidad han sido objeto de robo a manos del investigado, que empleaba la fuerza para franquear los accesos a los negocios, uno de ellos objeto de asalto dos veces.

Con predilección por el dinero en efectivo de las cajas registradoras, el sospechoso también se surtía de alimentos, como quesos, y pequeños electrodomésticos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos delictivos tuvieron lugar entre el pasado mes de diciembre y el 21 de enero, periodo en el que se recibieron varias denuncias en comisaría, en relación con tres robos y un hurto en establecimientos comerciales.

El grupo operativo local de la Comisaría de Ronda, con funciones propias de Policía Judicial, se hizo cargo de la investigación. Uno de los negocios afectados, un bar, fue descubierto por su propietario con la puerta forzada.

El dueño echaba en falta el dinero de la caja registradora, y, curiosamente, algunos alimentos --incluidos unos quesos--. En el transcurso de las pesquisas se sumaba un nuevo robo, en esta ocasión en un vivero. El autor rajó la lona de una de las dependencias del negocio y, una vez en el interior, se apoderó igualmente de la caja registradora.

En última instancia, y por partida doble, una taberna de la ciudad se convertía en el objetivo del sospechoso. Primero, el intruso deshabilitó el sistema de vigilancia del local, llevándose más de 1.500 euros y alimentos. Y más tarde, regresó de nuevo al negocio fracturando un candado de una puerta, al fin de sustraer el dinero y hasta un microondas.

Las gestiones de los investigadores condujeron, tras reunirse indicios suficientes, a la identificación del artífice de los hechos, que resultó detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.