Detenidos un hombre y una mujer al frente de un punto de venta de cocaína en una vivienda en Estepona (Málaga)

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de cocaína en Estepona (Málaga), concretamente en un piso del barrio de Solís. Al frente de la actividad ilícita estarían un hombre y una mujer de 49 y 37 años, que han sido detenidos por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Durante la entrada y registro en la vivienda, se han intervenido 44 gramos de cocaína, parte de la sustancia dosificada en monodosis, ya lista para su distribución; 430 euros en efectivos; una báscula de precisión y una libreta con anotaciones contables que aluden directamente al menudeo de droga, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La situación en torno al punto de venta había generado alarma social en el barrio de Solís, según apuntan los investigadores, no solo por el trasiego de personas drogodependientes, que consumían las sustancias estupefacientes en los alrededores del inmueble, sino, además, por el aumento de los delitos contra el patrimonio asociados al menudeo de droga.

Agentes adscritos al Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Estepona iniciaron la operación a partir de una información que apuntaba al tráfico de drogas a pequeña escala en un inmueble del municipio malagueño.

Así, continuando con las pesquisas, los agentes practicaron incursiones discretas en el barrio, confirmando las incesantes entradas y salidas de clientes que se aproximaban a la vivienda para adquirir sus dosis de droga.

Precisamente, la Policía realizaba varias actas de aprehensión de droga que intervenía a los compradores cerca del piso de los sospechosos.

Esta diligencia motivaría, posteriormente, la solicitud de entrada y registro en el domicilio, autorizada por la autoridad judicial competente. Fruto de la entrada y registro en la vivienda, los investigadores intervinieron 44 gramos de cocaína, parte de la sustancia ya dosificada; 430 euros en efectivos, útiles de pesaje y una libreta con anotaciones contables. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona.