Detenido en Málaga por estafas en alquileres de cotos de caza a través de Internet

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre por supuestas estafas en el alquiler de cotos privados de caza a través de Internet. Según las indagaciones, el investigado ofertaba en páginas web arrendamientos de fincas sobre las que no tenía ninguna legitimidad, y a precios muy atractivos.

Hasta la fecha se han esclarecido tres denuncias de perjudicados de las provincias de Badajoz, Albacete y Alicante; aunque el número de casos podría ser mucho mayor. Además el montante de lo defraudado asciende a unos 2.000 euros --con un importe por estafa que ronda los 600 euros--, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga.

Así, a través de un comunicado, han precisado que la investigación se inició a raíz de recibirse la denuncia de un ciudadano en la Comisaría Local de Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz) en la que comunicaba haber sido víctima de una estafa por Internet.

El denunciante informó cómo, tras observar un anuncio en una página web donde ofertaban el alquiler de un coto de caza de corzos en Guadalajara por 600 euros, se puso en contacto con el anunciante, acordándose el pago por adelantado de la reserva por transferencia bancaria a la cuenta facilitada.

A partir de ese momento el cliente tan solo recibiría evasivas del arrendador. Además de la víctima inicial, los agentes identificaron a otros dos afectados en Elche (Alicante) y Albacete, que también habían realizado transferencias bancarias para alquilar cotos privados de caza y no habían podido disfrutar de lo contratado, al no concretar el arrendador ni la fecha ni el lugar exacto, además de no proceder a la devolución de las cantidades ingresadas.

Los agentes constataron que el investigado supuestamente se dedicaba de forma activa a la realización de este tipo de estafas y que dispondría de varios anuncios que subía a la red relacionados con el alquiler de cotos de caza, que incluían todo tipo de gastos como guardería o transporte por el interior del coto.

Las diligencias practicadas, incluido el análisis de la cuenta destinataria de los ingresos efectuados por las víctimas, han conducido a los investigadores hasta un domicilio de Málaga capital donde reside el sospechoso, de 44 años y nacionalidad española.

El investigado ha sido arrestado como presunto responsable de un delito de estafa y cuenta con antecedentes por hechos de la misma naturaleza. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga.

Agentes de la Policías Nacional continúan las gestiones para localizar a más afectados, pues muchos de ellos no son conscientes de haber sido víctima de la estafa investigada al no haber expirado el periodo de tiempo acordado entre las partes para disfrutar de los servicios contratados.