El Día del Residente Extranjero de Estepona alcanza este sábado su 25 edición con 26 países

Cartel Cartel Día del Residente Extranjero de Estepona. - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que el próximo sábado, 25 de abril, se celebrará una nueva edición del Día del Residente Extranjero, la número 25, que reunirá a 26 países en un evento que se convierte de nuevo en punto de encuentro multicultural abierto a vecinos y visitantes.

Esta celebración, que tendrá lugar de 12,00 a 21,00 horas en el entorno de la Torre Mirador del Carmen, está organizado por el Consistorio y contará con casi una treintena de expositores de colectivos internacionales que mostrarán los productos típicos, la gastronomía y la artesanía de sus países de origen.

La teniente alcalde del área de Extrarradio, Begoña Ortiz, ha señalado que el objetivo de esta cita anual es "seguir estrechando lazos y fomentando la convivencia entre ciudadanos de distintas nacionalidades que residen en Estepona", así como ofrecer 2una oportunidad única para conocer y compartir las tradiciones, folclore y costumbres de las diferentes culturas presentes en la ciudad".

La edil ha destacado el carácter especial de esta edición conmemorativa, "que pone en valor la trayectoria de un evento que durante 25 años ha contribuido a fortalecer la integración y la diversidad en la ciudad".

En esta edición, participarán 26 países que son Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Francia, Hungría, Italia, Marruecos, México, Paraguay, Polonia, Reino Unido, República Dominicana, Rumanía, Ucrania y Venezuela y el Nordic Club en representación de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia; a los que se suma por primera vez Austria, que también tendrá expositor propio.

Este año, el reconocimiento al residente extranjero recaerá en Herling Robins conocido como 'H-cantante de salsa', de nacionalidad colombiana y vecino de Estepona, quien lleva más de dos décadas colaborando con el Día del Residente Extranjero y animando a todos los asistentes con sus ritmos latinos y su energía sobre el escenario.

Ortiz ha señalado, además, que "con motivo del 25 aniversario, tampoco hemos querido olvidar la valiosa labor de la revistas internacionales locales a lo largo de estos años, por lo que también será distinguida en esta edición". Además, habrá un estand en el que estarán representadas todas las revistas y medios internacionales locales.

Los medios extranjeros que recibirán esta distinción son Esprit Sud Magazine; Spanien Aktuell; Hola Polacos; Asociación Club de Prensa de la Costa del Sol; Essential Magazine; The Resident; Sur in English; Hej! Spanien; Svenska Magasinet; En Sueco; Det Norske Magasinet; La Danesa; Sydkusten.

El folclore español también estará representado con actuaciones de baile que contribuirán a poner en valor las tradiciones andaluzas. Además, se ha diseñado un programa cultural con actuaciones de diferentes artistas que representarán a sus países.