Díaz estará "enfrente" de quien plantee "ser nación para ser Estado" y asegura que Sánchez garantizará unidad de España

Actualizado 25/11/2019 13:46:39 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este lunes que se situará "enfrente" de quien plantee "ser nación para ser Estado", al tiempo que ha asegurado estar tranquila porque el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, "tiene muy claro que todos los diálogos, acuerdos y el marco de convivencia es la Constitución, la unidad de España y la defensa de la democracia, y de ahí no nos vamos a mover".

Así se ha pronunciado Susana Díaz en declaraciones a los periodistas en la localidad malagueña de Antequera, al hilo de que el PSC haya planteado reconocer a Cataluña como nación y a España como un estado plurinacional en el documento político que someterá a votación en su Congreso.

La líder del PSOE-A ha explicado que no ha cambiado de opinión sobre este asunto porque cree en España, defiende a su país, "al que amo y quiero", y cuando ha apuntado que España "tiene una Constitución que permite que cada uno sienta como quiera". Ha dicho que en Andalucía se sienten "una realidad nacional dentro de nuestro Estatuto de Autonomía y cada uno puede sentir como quiera pero no cuestionar el Estado español".

"Si lo que pretenden los que dicen ser nación es ser Estado, estaré enfrente, pero si en cambio reivindican un sentimiento, la Constitución permite que cada uno se sienta español como quiera", ha abundado Susana Díaz, que ha insistido en que "si pretenden declararse nación para ser Estado, ahí chocaremos".

En cualquier caso, ha asegurado que la "tranquilidad" que tienen los socialistas andaluces es que Pedro Sánchez "tiene muy claro que todos los diálogos, acuerdos y el marco de convivencia es la Constitución, la unidad de España y la defensa de la democracia, y de ahí no nos vamos a mover".

PIDE LA ABSTENCIÓN

Según ha recalcado Susana Díaz en el marco de las negociaciones para conformar un gobierno en España, "cuando uno es patriota de verdad da todo lo que tiene por su país, a mí me ha costado mucho en lo personal y en lo político defender a España por encima de todo pero ahora veo mucho tacticismo, mucho 'y tú más', y que están pensando en sus partidos y muy poquito en España y lo que los españoles merecen".

Tras reprochar al PP que haya olvidado "lo que decía en el 2016 y 2017", la secretaria general del PSOE-A ha hecho hincapié en que "es hora de poner a España por encima de intereses personales" y esto es "garantizar la convivencia de un país que avance y progrese, es querer a España y no coger la bandera para dividir a ciudadanos y enfrentar territorios".

Con todo, Susana Díaz ha defendido que todos los partidos deberían "no bloquear a España" porque los españoles ya hablaron la noche electoral, ha ganado Sánchez y no hay otra alternativa de gobierno. A su juicio, "no puede ser normal lo que no es de sentido común" y ha rechazado que se envíe el mensaje que parece que lanzan algunos partidos de que "como no me gusta qué ha votado la gente, va a votar hasta que me guste". "Esto no es de justicia con la gente ni de sentido común con el país", ha apostillado.

La líder de los socialistas andaluces creen que todos los partidos deberían abstenerse y permitir que eche a andar el gobierno, toda vez que ha reprochado al PP de Pablo Casado que dijera que no iba a bloquear la formación de gobierno pero tras ver los resultados del 10N "le entró el miedo con 50 ultraderechistas en el Congreso y ya no entiende ni de España ni de Constitución, solo entienden que Abascal le pisa los talones".

También se ha referido a "lo que queda" de Cs, que "va camino de ser UCD o CDS o quien sabe, igual se integra en el PP, porque ha renunciado a la moderación y da lecciones de patriotas a quienes nos hemos abierto en canal".

"Ya está bien", ha lamentado Susana Díaz, que ha defendido que "España necesita un gobierno, Europa nos está mirando, y no pueden decir aquí lo contrario a lo dicen sus socios liberales y populares en otros partidos dentro de las democracias europeas". "No todo vale, en este caso no vale bloquear a un país porque piensen en cómo les va a ir en unos años a ellos", ha zanjado.