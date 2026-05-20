La Diputación aprueba un nuevo plan de ayuda a todos los municipios de Málaga dotado con 34,5 millones de euros

Pleno de la Diputación de Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado de forma inicial una nueva inyección económica a los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia por un importe total de 34,5 millones de euros.

Se trata del tercer plan de asistencia económica municipal, cuyos fondos se distribuirán en función del número de habitantes, que se ha aprobado con los votos favorables de los grupos del PP y Vox, la abstención de Adelante Málaga y el voto en contra del PSOE.

Los fondos para financiar este tercer plan de apoyo económico a los municipios procederán de remanentes generados tras la liquidación del presupuesto de 2025. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha explicado que se transferirán como fondos incondicionados, por lo que cada consistorio podrá emplear las cantidades recibidas en lo que considere más prioritario.

"De esta manera volvemos a demostrar que somos una institución que no solo apuesta por el desarrollo de los municipios financiando inversiones en infraestructuras y equipamientos, sino que también con estos planes contribuimos al equilibrio económico, la suficiencia financiera de los consistorios y al mantenimiento de los servicios públicos", ha dicho.

En relación con el reparto, han detallado que, por un lado, se distribuirán 17,5 millones de euros entre los 86 municipios menores de 20.000 habitantes y las dos entidades locales autónomas (Bobadilla Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar) con un reparto en función de su número de habitantes.

Así, las 17 localidades que cuentan con hasta 500 habitantes recibirán 150.000 euros; las 13 que se sitúan entre 501 y 1.000 habitantes, 175.000 euros; las 18 que van de 1.001 a 2.000 habitantes, 200.000 euros. Y las cantidades van aumentando progresivamente teniendo en cuenta la población hasta llegar a los 260.000 euros que percibirán los pueblos entre 15.001 y 20.000 habitantes.

Por otro lado, los 17 millones de euros restantes de este tercer plan de ayuda económica a los municipios se repartirán entre los 17 municipios mayores de 20.000 habitantes, recibiendo un millón de euros cada uno.

El reparto de los 34,5 millones de euros se hace por tramos de número de habitantes, pero con un factor de corrección para primar a los pueblos más pequeños. Así, por ejemplo, un municipio como Salares (con 194 personas) recibirá 150.000 euros (lo que supone 773 euros por habitante); en tanto que Málaga capital (con 600.000 habitantes) recibirá 1,6 euros por persona.

Salado ha incidido en que la Diputación ayuda "a todos los municipios de la provincia, los pequeños y los grandes": "No hay que confrontar a los territorios, porque todos los municipios tienen muchas necesidades y obligaciones y un gran estrés presupuestario por la subida de los costes de la prestación de los servicios, también las grandes localidades, que son motores para los pueblos de alrededor. Es de justicia que la Diputación preste ayuda económica a todos los municipios en proporción a los presupuestos de cada uno".

En este sentido, ha apuntado que la cantidad que, por ejemplo, se destina con este plan a un municipio como Atajate (150.000 euros) supone el 12,61% de su presupuesto, en tanto que lo que se destina a Rincón de la Victoria supone el 1,65% de su presupuesto, o lo que se transfiere a Marbella es el 0,27% de sus cuentas.

Así, Salado ha insistido en que es de "sentido común": "Creo que este reparto es de justicia en función de las necesidades presupuestarias que tiene cada ayuntamiento".

"Siempre lo he dicho, que mientras yo sea presidente vamos a ayudar a los 103 municipios de la provincia de Málaga, sean mayores o no de 20.000 habitantes, porque todos están en la necesidad de que la Diputación y todas las administraciones les ayuden ante el estrés financiero y presupuestario que tienen todos los ayuntamientos, que cada vez tienen menos ingresos y más gastos que abordar", cada uno en medida de su situación, ha añadido.

"La Diputación tiene que ser corresponsable en ayudar a esos grandes municipios y lo vamos a seguir haciendo por mucho que se queje e intenten confrontar el grupo socialista y Con Málaga con esa guerra entre pequeños y grandes municipios", ha dicho Salado, que ha insistido en que es "de justicia" que la Diputación esté "para ayudar a las personas, vivan donde vivan", ha señalado.

Por su parte, la diputada de Economía, Hacienda y Administración electrónica, María del Carmen Martínez, ha valorado los 34,5 millones del plan. Ha reconocido, de igual modo, que sabían que el debate de la oposición de izquierdas se iba a centrar en el dinero a poblaciones mayores de 20.000 habitantes, "pero tenemos que decir que lo hacemos bajo una óptica de responsabilidad y de política útil, porque se les olvida a ustedes que todas las poblaciones mayores de 20.000 corresponden a ciudades que son motores y que son tractores del resto de las poblaciones que se encuentran alrededor".

"Gobernar no es poner en contra a los pueblos pequeños contra los mayores", ha advertido y a criticado que "lo que ustedes no hacen, quieren que lo hagamos nosotros y nosotros hacemos lo que debemos; mientras que ustedes lo que hacen es confrontar y quedan retratados ni apoyan a grandes ni a los pequeños", ha dicho a los grupos de izquierdas.

OPOSICIÓN

Por su parte, la diputada socialista Desirée Cortés ha criticado que con este plan "los municipios grandes reciben más dinero que los pequeños" y, ha añadido, "eso tiene consecuencias reales en el territorio", por lo que ha criticado el "reparto injusto". "Una vez más el PP impone unilateralmente criterios de reparto, sin consenso", ha apostillado.

El portavoz del grupo provincial de Vox, Antonio Luna, se ha mostrado a favor del plan. "Hay que tener en cuenta que todos los municipios de la provincia, también los de la costa, también aquellos que tienen gran población, tienen una influencia sobre los pequeños. Hay una sinergia entre todos los municipios de la provincia y son vasos comunicantes", ha defendido, al tiempo que ha dicho que entienden la provincia como "un todo".

Por último, el portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Juan Márquez, ha explicado la abstención "para no bloquear y que llegue el dinero", pero ha querido "hacer pública la queja". "Lo que hoy nos traen en esta fase tercera es una enmienda a la totalidad del municipalismo real y reparto de fondos que traiciona el espíritu de esta casa", ha criticado.

Así, ha lamentado la inyección de dinero a grandes ciudades que ya cuentan con presupuestos "muy importantes, con estructuras técnicas potentes y con gran capacidad recaudatoria para ejercer sus competencias de forma autónoma, ciudades que por ley no son la competencia preferente ni el objetivo de auxilio de esta Diputación".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, entre las mociones urgentes debatidas en la sesión, ha sido aprobada la defendida por el grupo provincial 'popular' sobre la exención del IRPF de las ayudas extraordinarias al sector agrario, la defensa del campo malagueño y andaluz y la agilización de las medidas de apoyo al sector primario.

Mientras que han sido rechazadas las urgente de PSOE, sobre la apertura "inmediata" del centro de participación activa de personas mayores de Antequera, y la de Con Málaga sobre la creación de una línea de ayudas y asistencia técnica a los municipios menores de 20.000 habitantes para el cumplimiento de bienestar animal.

En cuanto a otras mociones, ha salido adelante la iniciativa 'popular' en relación con la declaración de la Guardia Civil, Policía Nacional y resto de cuerpos policiales como profesiones de riesgo y la del PSOE sobre la convocatoria de ayudas para la adaptación funcional de viviendas. Por contra, no ha sido aprobada la iniciativa de Con Málaga en relación con la emergencia social y el refuerzo de los servicios sociales ante el aumento de la exclusión en la provincia.