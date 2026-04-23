La Diputación celebra el 40 aniversario del Centro de Drogodependencias con diversas actividades

El diputado de Centros Asistenciales, Francisco José Martín, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha organizado diversas actividades durante el mes de mayo para celebrar el 40 aniversario de la creación del Centro Provincial de Drogodependencias y otras Adicciones de Málaga (CPD).

Se desarrollarán conferencias en las que participarán usuarios y profesionales del CPD, así como estands informativos y una exposición de los talleres terapéuticos que se realizan en el centro.

El diputado de Centros Asistenciales, Francisco José Martín, ha presentado este jueves los actos que se llevarán a cabo junto al director del Centro de Drogodependencias, Juan Jesús Ruiz, y ha explicado que se ha diseñado un programa de actividades para visibilizar la labor del CPD, humanizar la figura del paciente y, sobre todo, combatir el estigma que aún rodea a las adicciones.

Ha recordado que el centro nació a mediados de los 80 para dar respuesta a una realidad que golpeaba con dureza a barrios y familias, sobre todo por la adicción a la heroína, y durante sus 40 años de actividad se ha prestado atención y asistencia a más de 33.000 personas.

Además del CPD, hay tres centros de tratamiento ambulatorio en La Palma-La Palmilla, Carretera de Cádiz y Mijas Costa, y también se cuenta con dos equipos que se desplazan a tratar enfermos en las prisiones de Alhaurín de la Torre y Archidona.

El diputado ha detallado que los actos programados no solo se dirigen a usuarios y familiares, sino también a la población en general. Arrancarán el 6 de mayo con una exposición de obras de los talleres terapéuticos ocupacionales del centro (socioculturales, de artes plásticas, deportes y reciclaje creativo), que incluyen trabajos realizados por usuarios del CPD, como cuadros cerámicos, barro, pirograbados, muebles de madera, revistas, objetos decorativos a partir del reciclaje de diversos materiales, entre otros. La muestra podrá visitarse hasta el 20 de mayo en la sala 19 del Centro Cultural La Térmica.

EL PROBLEMA DE LA ADICCIÓN DESDE DIFERENTES ÁNGULOS

Ese mismo día comenzará también en La Térmica un ciclo de conferencias y mesas redondas, que se desarrollarán de cinco a siete de la tarde, con la participación de usuarios y profesionales del CPD para abordar la adicción desde múltiples ángulos.

El 6 de mayo se hablará sobre '¿Quién hay detrás de las adicciones?', con el objetivo de favorecer una comprensión más amplia y contextualizada del problema de consumo y contribuir a la reducción del estigma asociado; y el 8 de mayo el tema será '¿Cómo están ayudando los talleres terapéuticos ocupacionales del CPD en mi proceso de recuperación?'.

Por su parte, el 13 de mayo se debatirá sobre 'Sinergias preventivas: estrategias integrales en prevención de adicciones' para mostrar las acciones coordinadas que desde los diferentes agentes e instituciones se están desarrollando en la provincia de Málaga en materia de prevención; y el 20 de mayo la charla se centrará en el tema '¿Puede ser la prisión una oportunidad para salir de las drogas?'.

Como complemento, esos mismos días y en los estands existentes, los asistentes dispondrán de códigos QR informativos a través de los cuales podrán acceder a una información específica sobre las adicciones. Igualmente, habrá unas pantallas en las cuales se expondrán en bucle un vídeo sobre lo que es el proceso adictivo y una infografía de los recursos disponibles en el Centro Provincial de Drogodependencias. Paralelamente, se contará con gafas de simulación del consumo de sustancias y un audiovisual simulando las etapas de la adicción.

Otra de las actividades que se realizarán es la Semana activa con el taller de deportes, unas jornadas de animación sociodeportiva y de tiempo libre (que incluyen yincana de desafíos personales y sesión teórico práctica de marcha nórdica) que se llevarán a cabo entre los días 15 y 21 de mayo en las instalaciones del CPD.

Los actos conmemorativos de los 40 años del centro concluirán con una jornada el 27 mayo en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga en la que se realizará un recorrido por el trabajo desarrollado en el centro y un resumen de los contenidos abordados en las conferencias y mesas redondas realizadas en La Térmica.