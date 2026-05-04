La Diputación y Cruz Roja colaboran en la producción y reforestación de pinsapos con la participación de voluntarios

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el presidente provincial de Cruz Roja, Luis Utrilla, durante la firma de un convenio - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y Cruz Roja han sellado este lunes un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la mejora, conservación y reforestación del 'Abies pinsapo' y otras especies arbóreas, mediante la participación de voluntariado y colectivos vulnerables, promoviendo la educación y la sensibilización en materia de sostenibilidad ambiental.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el presidente provincial de Cruz Roja, Luis Utrilla, han firmado este acuerdo con el que se pretende contribuir a la conservación y mejora de las masas forestales y del entorno natural de la provincia, así como a desarrollar acciones para mitigar el cambio climático.

Salado ha destacado el papel de Cruz Roja, "que lleva mucho tiempo trabajando en los municipios de la Sierra de las Nieves llevando a cabo diversas actividades medioambientales". De hecho, en Yunquera gestiona un vivero especializado en la producción del 'Abies pinsapo', una especie emblemática del parque nacional.

"Las actuaciones que pongamos en marcha servirán para fomentar la participación ciudadana y la convivencia social, favorecer la integración y la cooperación entre distintas generaciones y colectivos sociales, promover hábitos de vida saludables y garantizar la oportunidad de oportunidades entre todos los ciudadanos", ha añadido.

Cruz Roja se encargará de desarrollar y ejecutar las actuaciones necesarias para la producción de plantones de 'Abies pinsapo' en las distintas fases de su proceso productivo, lo que incluye el tratamiento y la preparación de las semillas, la selección y siembra; el mantenimiento de los plantones y la adecuación de esos plantones para su posible utilización en procesos de reforestación en la Sierra de las Nieves y otras zonas de la provincia de Málaga.

Al respecto, Salado ha recordado que, en noviembre del año pasado, la Diputación organizó una plantación de 140 ejemplares de pinsapo de dos años en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

El convenio, con una vigencia de cuatro años y con posibilidad de prorrogarse otros dos años más, contempla también la puesta en marcha de actuaciones de información, educación y sensibilización medioambiental dirigidas a escolares y estudiantes de centros educativos, así como a asociaciones vecinales, entidades empresariales y profesionales. Paralelamente, se realizarán otras acciones de concienciación en materia de sostenibilidad ambiental y solidaridad social.

En este sentido, Salado ha agradecido "la labor y el compromiso de los trabajadores y voluntarios de Cruz Roja para que la provincia siga avanzando hacia un futuro más sostenible, más solidario y más equitativo".

Por su parte, Utrilla ha explicado que el convenio "supone, además de una actuación medioambiental, una acción social, porque el objetivo final de esta iniciativa es también dinamizar a los vecinos de los pueblos de la Sierra de las Nieves, inculcando que la mejora de la sostenibilidad es fruto de la participación de todos".

"Gracias al Ayuntamiento de Yunquera y a la Diputación, hemos conseguido que el vivero de Yunquera sea el gran centro de generación y de aportación de pinsapos a la Junta de Andalucía y, por supuesto, a la provincia de Málaga", ha indicado.

La Diputación de Málaga, a través de la red provincial de viveros, produce y distribuye cada año unos 7.500 árboles y plantas a los municipios de la provincia. Actualmente, la institución cuenta con tres viveros: el de Benamocarra; el más reciente de Ardales, que en un futuro podrá generar hasta 260.000 ejemplares de plantas y arbustos; y el de Sierra de las Nieves en Yunquera.