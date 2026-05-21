La Diputación destina 45.000 euros a la adecuación de la sede local de Cruz Roja en Ardales (Málaga)

El diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, y el alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, en la inauguración de la sede de Cruz Roja en Ardales tras su adecuación. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha financiado con 45.000 euros la adecuación de la sede local de Cruz Roja en Ardales (Málaga), donde en los próximos cinco años se formarán 150 profesionales en el ámbito de la atención sociosanitaria a personas dependientes.

El diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha participado junto al alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, en la inauguración del centro tras su rehabilitación, que ha tenido un coste de 53.000 euros, de los cuales 45.000 han sido aportados por la Diputación, y los 8.000 restantes han sido financiados con fondos propios.

El diputado ha recordado que, según datos del INE, la provincia de Málaga ha duplicado en las últimas dos décadas su población mayor de 80 años. "Este cambio demográfico plantea retos importantes entre los que destaca la mayor necesidad de profesionales cualificados, ya que una proporción significativa de esta población mayor presenta distintos grados de dependencia, lo que aumenta la demanda del Servicio de Ayuda a Domicilio", ha señalado.

Además, están surgiendo nuevas necesidades de formación debido a la evolución tecnológica del sector, como teleasistencia, telemedicina, sensores, domótica o dispositivos robóticos. La Inteligencia Artificial proporcionará nuevos instrumentos para la prevención, y aunque no sustituirá la atención personal en los cuidados, será necesario recibir formación para aprender a manejarla.

Cruz Roja está presente y actúa en numerosos municipios de menos de 20.000 habitantes, y tras dos años de intervención en la comarca de Guadalteba, ha identificado algunas barreras que dificultan la incorporación al mercado de trabajo, especialmente en el caso de mujeres que han permanecido fuera del mercado laboral debido a cuidados no remunerados o a la falta de oportunidades formativas.

También influyen los problemas de conectividad y la falta de centros de formación homologada. Este análisis evidenciaba la necesidad de implantar un centro homologado en Ardales, que dará servicio a este municipio y a los cercanos.

En la sede de Cruz Roja en este municipio se ha atendido a 800 personas dependientes entre 2022 y 2024, y a partir de ahora también servirá para formar a los nuevos profesionales en atención sociosanitaria. Además, podrá utilizarse para otras actividades formativas y comunitarias, promoviendo la participación de voluntarios, vecinos y entidades locales.

La reforma ha permitido la adecuación de la sede de Cruz Roja para la Certificación Profesional de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

Así, se han habilitado dos espacios principales de formación: aula polivalente de 50 metros cuadrados (m2) y aula-taller sociosanitaria de 80m2. Además, se ha adaptado la rampa de acceso; parte del porche se transforma en zona de recepción y atención a usuarios; en el espacio de la anterior recepción se ha habilitado un nuevo despacho; se ha concentrado el núcleo de aseos, haciéndolos ambos accesibles; y se ha sustituido la iluminación por luces led para mejorar la eficiencia energética.