La Diputación y el Festival de Málaga acercarán el cine y la literatura a estudiantes de la provincia

Cartel del programa ‘Cine y Literatura’ - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Málaga y el Festival de Cine de Málaga ponen en marcha un nuevo proyecto educativo en el que el mundo de la literatura y el del séptimo arte se dan la mano para poder llegar a estudiantes de Secundaria y Bachillerato de la provincia.

Se trata del programa 'Cine y Literatura', que se pondrá en marcha el próximo jueves 7 y viernes 8 de mayo con la proyección de dos películas en el Cine Albéniz relacionadas con el mundo de las letras.

Esta iniciativa cultural, coincidiendo con el Día Mundial del Libro y, en concreto, con su celebración en Málaga, llevará acompañada un trabajo previo en las aulas con material educativo específico donde analizar y profundizar en cada proyección a la que el alumnado asistirá.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha celebrado que esta comunión entre ambas instituciones continúe fuera de las fechas en las que el Festival tiene su principal foco de acción.

"El cine es cultura, y qué mejor manera de promocionarlo que unir cine y literatura y poder aprovechar estas fechas donde se celebra la Feria del Libro para continuar fomentando ambas disciplinas". Asimismo, ha invitado a los centros educativos de la provincia a que soliciten esta actividad, "que tendrá un bonito impacto en los alumnos".

PELÍCULAS

Las películas seleccionadas para esta primera edición de este proyecto son 'Los Juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' (2023) de Francis Lawrence y recomendada para mayores de 12 años, para el jueves 7 de mayo; y 'Mujercitas' (2019), de Greta Gerwing y apta para todos los públicos, especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género, para la sesión del viernes 8.

La actividad es gratuita y los centros educativos pueden solicitar su participación a través del siguiente enlace: https://forms.gle/XzcBqXwraCDsWxFn7

Tras la proyección de estas películas, el alumnado realizará una actividad didáctica en la misma sala de cine que promueva la reflexión y el aprendizaje.

Y para finalizar la experiencia global en la que se aúna cine y literatura, después de la actividad en la sala de cine, se acompañará a los diferentes centros educativos a hacer una visita a la Feria del Libro de Málaga, que se realiza en el Paseo del Parque de la ciudad, a escasa distancia del Cine Albéniz.

Por último, han recordado que la Diputación de Málaga y el Festival de Málaga mantienen una estrecha colaboración. No en vano, la institución provincial es uno de los organismos que apoya y promociona el Festival con diferentes actividades, como los concursos de cine para jóvenes repartidos por la provincia, el cinefórum educativo o las sesiones sénior.