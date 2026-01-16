Diputación licita por 629.000 euros obras para evitar que se inunde la carretera que atraviesa Triana, en Vélez-Málaga

Vista de Cañada de la Carraca, uno de los tres arroyos donde se va a intervenir para evitar que se inunde con las lluvias la carretera que va del núcleo rural de Triana, en Vélez-Málaga, hasta Benamargosa. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 629.411,28 euros las obras para mejorar el drenaje de la carretera MA-3113 a su paso por el núcleo rural de Triana, en Vélez-Málaga. Las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo tienen un plazo de ejecución de cinco meses.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que el objetivo principal es eliminar el problema de inundación que sufre la carretera cada vez que llueve, dejando totalmente cortada la carretera incluso con precipitaciones de poca intensidad, lo que afecta tanto a los vecinos del núcleo poblacional veleño que se desplazan por sus calles como al tráfico rodado por la vía. Por ello, el proyecto contempla actuar en los cauces de los arroyos de la Moneda, Cañada de la Carraca y Cañada de los Estudiantes.

"Esta carretera, que une la A-356 con Benamargosa, es muy transitada, por lo que la inundación de la vía cuando llueve genera un grave riesgo para los usuarios y obliga a continuas reparaciones. Por ello, las obras contemplan la correcta canalización de las escorrentías", ha explicado.

Salado ha apuntado que con este proyecto se solventará el continuo problema que desde hace años sufre la carretera, y ha recalcado que es un ejemplo más del esfuerzo que se realiza para que la red viaria provincial dependiente de la Diputación esté en las mejores condiciones.

La actuación más importante para evitar que el agua discurra por encima de la carretera, y que dificulte tanto el tránsito peatonal como el rodado, se realizará en el arroyo de La Moneda, dado que el caudal a evacuar es mucho más importante. Una de las medidas que se adoptará es elevar la rasante de la carretera, y se instalará un marco de hormigón prefabricado de 5x1,80 metros para resolver el tránsito del agua por debajo de la vía.

Además, al norte de la MA-3123 se ejecutará el soterramiento del encauzamiento del arroyo y al sur se encauzará con muros laterales de hormigón unidos inferiormente con unas correas armadas, que garantizan su resistencia al deslizamiento y al vuelco.

Obras similares se realizarán en el arroyo de Cañada de la Carraca, donde se instalará un marco prefabricado de hormigón de 1,80 x 1,80 metros para el paso del agua, con un gran absorbedor al norte de la carretera para recoger el agua de lluvia y, al sur, un encauzamiento con muros laterales de hormigón.

Por último, se actuará en la Cañada de Los Estudiantes, donde actualmente tampoco existe ninguna infraestructura de pluviales que evacúe el caudal que accede a la carretera a través de la calle Estudiantes. La obra proyectada consiste en la construcción de un tubo de hormigón de un metro de diámetro interior y varios absorbedores.