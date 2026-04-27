La Diputación de Málaga abre este martes la convocatoria de ayudas al emprendimiento y consolidación del empleo autónomo

La Diputación abre este martes la convocatoria de ayudas al emprendimiento y consolidación del empleo autónomo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga pone en marcha la línea de ayudas para este año a autónomos profesionales y emprendedores de la provincia, dotada con 750.000 euros y cuyo principal objetivo es fomentar el autoempleo.

En concreto, podrán optar autónomos y profesionales de los municipios menores de 20.000 habitantes. Cada uno de los beneficiarios recibirá 6.000 euros.

Las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, también tienen como objetivo la reducción de las desigualdades, la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Este lunes, 27 de abril, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el extracto de la convocatoria para la anualidad 2026.

En cuanto a los requisitos para acceder a las subvenciones, han detallado desde la Diputación en un comunicado que podrán solicitar estas subvenciones los trabajadores autónomos profesionales que cumplan, entre otros, residir en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga y desarrollar su actividad económica en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

También el alta en el Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as (RETA), o tratándose de trabajadores/as pertenecientes a un Colegio profesional con mutualidad alternativa, el alta en la mutualidad, se haya producido entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2026 (ambos días incluidos), y se mantenga de forma ininterrumpida.

Asimismo, alta en la actividad económica (IAE) se haya producido entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2026 (ambos días incluidos), y se mantenga de forma ininterrumpida en la misma actividad para la que se solicita la subvención.

De igual modo, permanecer de alta en RETA o Mutualidad, y en IAE de forma ininterrumpida durante el periodo subvencionado, manteniendo durante este periodo el alta en la misma actividad para la que se le concede la subvención y en el mismo municipio que motivó la concesión; y cumplir con los requisitos fijados en esta convocatoria y los establecidos con carácter general en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga y presenten la oportuna solicitud de subvención.

La presentación de las solicitudes de subvención se llevará a cabo desde este martes, 28 de abril, hasta el 12 de mayo de 2026, ambos días incluidos, en la forma y lugar establecidos en la convocatoria, preferentemente a través del trámite específico configurado para la presente convocatoria en el enlace https://sede.malaga.es/ied-subvenautonomos2026.