La Diputación de Málaga abre el plazo para optar al V Premio Mujer Emprendedora - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su Servicio de Empleo, ha convocado la V edición del Premio Mujer Emprendedora de la Diputación de Málaga para el año 2026.

La diputada de Igualdad, María Dolores Vergara, ha informado de que este premio trata de "visibilizar y promocionar el talento femenino en el ámbito empresarial, promoviendo la igualdad de oportunidades, fomentando el emprendimiento de mujeres que impulsan la generación de empleo y el desarrollo económico en la provincia de Málaga, así como contribuyendo a reducir la brecha de género".

El galardón, que cuenta con una dotación de 9.000 euros, reconocerá proyectos originales, creativos, innovadores, así como iniciativas que contribuyan a la conservación y promoción de las tradiciones y la cultura de la provincia, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Podrán optar al mismo las mujeres emprendedoras, empresarias, profesionales autónomas, así como sociedades que desarrollen actividades económicas en el momento de concesión del premio, siempre que se resida y se ejerza la actividad en municipios de la provincia de Málaga con una población inferior a 50.000 habitantes, así como sociedades participadas en más del 50% por mujeres y cuyo domicilio social esté situado en municipios de la provincia con una población inferior a 50.000 habitantes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, comprendidos entre mañana martes 5 de mayo al lunes 1 de junio de 2026 (ambos inclusive).

CATEGORÍAS

El premio cuenta con una dotación económica de 9.000 euros divididos en tres categorías con un importe de 3.000 euros para cada una. Se trata de: Mujer Emprendedora 2026 por Reactivación de Zonas Despobladas de la Provincia de Málaga; Mujer Emprendedora 2026 a la Innovación y el Emprendimiento Social, y Mujer Emprendedora 2026 por la Recuperación y Conservación de las Tradiciones y Cultura de la Zona.

En cuanto a la primera categoría, los municipios considerados en riesgo de despoblación con prioridad muy alta o elevada según el informe del Servicio de Atención al Despoblamiento del Territorio de la Diputación Provincial de Málaga son Alfarnate, Alfarnatejo, Almargen, Alozaina, Alpandeire, Árchez, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Borge, Burgo, Cañete, Cartajima, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Cútar, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Jimera de Líbar, Júzcar, Moclinejo, Pujerra, Salares, Serrato, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Viñuela y Yunquera.

Por lo que las candidatas a este premio deberán cumplir como requisito estar empadronadas o tener la sede social de la empresa en alguno de estos municipios de la provincia de Málaga.

El jurado encargado de la valoración de los proyectos tendrá en cuenta, entre otros, criterios como la originalidad y creatividad del proyecto, el impacto social o ambiental de la propuesta, su contribución al mantenimiento o recuperación de las tradiciones y cultura de la provincia, y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Todas aquellas candidatas interesadas en participar en esta convocatoria pueden asesorarse de forma gratuita para el desarrollo y presentación de Proyectos en el correo hola@planaamalaga.com, han explicado.