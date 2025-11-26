La Diputación de Málaga asfalta la carretera de acceso a Igualeja con una inversión de 148.000 euros

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado junto a la alcaldesa de Igualeja, Isabel Vázquez, las obras, que ejecuta la empresa Firprosa, SL, y ha explicado que se está actuando en un tramo de unos dos kilómetros de longitud - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Nieves Atencia explica que las obras en la MA-7304 consisten en el refuerzo del firme de la calzada y la limpieza de cunetas

IGUALEJA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga está realizando el asfaltado de la carretera MA-7304, de acceso a Igualeja desde la A-397 (Ronda-San Pedro de Alcántara), con una inversión de 148.697,29 euros.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado junto a la alcaldesa de Igualeja, Isabel Vázquez, las obras, que ejecuta la empresa Firprosa, SL, y ha explicado que se está actuando en un tramo de unos dos kilómetros de longitud, en la parte más próxima del acceso al pueblo.

Las obras consisten en el extendido de una capa de aglomerado asfáltico para incrementar la seguridad vial de la carretera y en la limpieza de cunetas para mejorar el drenaje de la plataforma. Los trabajos concluirán con la señalización horizontal de la vía mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud y de los 'cebreados' en las intersecciones.

Nieves Atencia ha apuntado que esta actuación se incluye dentro del cuarto plan de refuerzo de firmes que está ejecutando la Diputación de Málaga en 18 carreteras con una inversión global de 5,2 millones de euros.

En la Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves la inversión es de 1.193.000 euros en cinco carreteras: MA-5400 (El Burgo-Serrato), MA-7304 (acceso a Igualeja desde la A-397), MA-8303 (acceso a Benarrabá desde la A-369), MA-8401 (Benaoján-Cortes de la Frontera) y MA-8403 (acceso a Montejaque desde la A-374).