La Diputación de Málaga colabora en la VII Marcha Solidaria contra el Cáncer de Carratraca (Málaga)

El vicepresidente de Gestión Económica y Administrativa de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, junto al concejal de Carratraca Juan Antonio Padilla, presentan la VII Marcha Solidaria contra el Cáncer de Carratraca - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga colabora este domingo, 24 de mayo, en la VII Marcha Solidaria contra el Cáncer de Carratraca, una iniciativa organizada por la Asociación Las Bañeras y la Peña Senderista Las Liebres, con el respaldo del Ayuntamiento y la implicación de empresas, particulares, comercios, negocios y asociaciones del municipio, así como de vecinos y entidades de pueblos cercanos.

La iniciativa ha sido presentada este jueves por el vicepresidente de Gestión Económica y Administrativa de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, junto al concejal de Carratraca Juan Antonio Padilla.

"La solidaridad es una de las señas de identidad de nuestros pueblos, y Carratraca vuelve a demostrar que, cuando una causa lo merece, todo un municipio es capaz de unirse para ayudar", ha afirmado Marmolejo.

La actividad destinará íntegramente su recaudación a AVOI, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. En esta séptima edición, la organización ha decidido apoyar a esta entidad y contribuir a la labor que desarrolla en favor de los más pequeños.

Marmolejo ha incidido en que "desde la Diputación de Málaga consideramos fundamental acompañar a los municipios en iniciativas que nacen del compromiso ciudadano y que tienen un fin tan importante como apoyar a los niños y niñas y a sus familias".

La cita comenzará con las inscripciones a partir de las 08,00 horas en la plaza de la Constitución, desde donde se dará la salida a la marcha a las 10,30 horas. El recorrido tendrá una distancia aproximada de nueve kilómetros y discurrirá por los parajes naturales del municipio, en una ruta pensada para disfrutar en familia y en contacto con la naturaleza.

Durante el recorrido habrá un avituallamiento en mitad de la ruta. Tras la marcha, los participantes podrán disfrutar de una paella de arroz, incluida en la inscripción, junto a una consumición.

El precio de inscripción será de diez euros para adultos y de ocho euros para niños de cuatro a ocho años. Con la inscripción, los participantes recibirán una camiseta, un bono para arroz, una consumición y un dorsal con el que entrarán en el sorteo de regalos.

La jornada contará también con música ambiente, speaker y DJ. Además, la organización dispondrá de una barra con precios populares para completar una cita marcada por la solidaridad, la convivencia y la participación de vecinos y visitantes.

La VII Marcha Solidaria contra el Cáncer de Carratraca reunirá deporte, naturaleza y apoyo social en una jornada destinada a colaborar con AVOI y a sumar esfuerzos en favor de los más pequeños.