La Diputación de Málaga convoca el III Premio al Emprendimiento de Personas Jóvenes a través del Relevo Generacional

Cartel del III Premio al Emprendimiento de Personas Jóvenes a través del Relevo Generacional - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga publicó este pasado jueves en el Boletín Oficial de la Provincia la tercera convocatoria del Premio al Emprendimiento de Personas Jóvenes a través del Relevo Generacional, dotado con 9.000 euros.

Los autónomos y empresas de municipios de menos de 20.000 habitantes pueden presentar sus solicitudes hasta el 18 de junio. Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, María Carmen Márquez, que ha destacado el apoyo de la Diputación a los emprendedores y autónomos a través de este y otros galardones como el Premio Málaga Crece, que se presentó a finales de abril, e iniciativas como convocatorias de ayudas y talleres formativos.

El Premio al Emprendimiento de Personas Jóvenes a través del Relevo Generacional tiene como objetivo apoyar el emprendimiento juvenil en el tejido empresarial del mundo rural. Son elegibles las personas menores de 35 años que hayan dado continuidad a pequeños negocios y empresas cuyos titulares se han jubilado.

El jurado valorará la viabilidad técnica, comercial y económica de las iniciativas presentadas a concurso, la necesidad que cubren en el municipio y el riesgo de despoblamiento del mismo, puntuando más aquellos con menos de 1.000 habitantes. Se concederán tres premios dotados, respectivamente, con 4.000, 3.000 y 2.000 euros.