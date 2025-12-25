La Diputación de Málaga destinará 41 millones de euros para 4.000 actuaciones en el Plan de Concertación 2026

María Francisca Caracuel ha explicado que “se trata de acciones fundamentales para la mejora de las infraestructuras, los equipamientos y los suministros, para facilitar la gestión y para que los ayuntamientos cuenten con asistencia técnica" - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado de manera definitiva el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (PPAC) 2026, que asciende a 41 millones de euros para un total de 4.000 actuaciones. Lo hizo en la sesión plenaria celebrada el miércoles 17 de diciembre, en la que también se aprobó el presupuesto global de la institución para el próximo año, dotado con 516,21 millones de euros, un 12,3% más que este 2025.

La vicepresidenta de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, ha explicado que el PPAC incluye un amplio catálogo de programas de inversión, de prestación de servicios y de asistencia técnica a los que pueden acogerse los municipios. "Se trata de actuaciones fundamentales para la mejora de las infraestructuras, los equipamientos y los suministros, para facilitar la gestión y para que los ayuntamientos cuenten con asistencia técnica en distintas materias", ha destacado la vicepresidenta.

El PPAC supone el volumen de inversiones más importante de la Diputación para los 86 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes y para las dos entidades locales autónomas. Además, incluye una asignación fija de 150.000 euros a las localidades que tienen entre 20.000 y 25.000 habitantes, que actualmente son Torrox y Nerja. Los pagos, según ha adelantado Caracuel, comenzarán a realizarse una vez los ayuntamientos firmen sus correspondientes convenios, que se estima que estarán a su disposición a finales de este mes de diciembre.

De los 41.017.109,45 euros del PPAC, 26.867.240,65 se destinarán a la ejecución de las actuaciones incluidas en el catálogo de programas de la Diputación, y 14.149.868,80 corresponden a fondos incondicionados que los ayuntamientos pueden emplear para cubrir las necesidades que consideren más urgentes.

La vicepresidenta ha recordado que desde la Diputación se estableció que un 20% del PPAC debía destinarse a actuaciones de mejora del ciclo integral del agua, pero las previsiones se han superado, ya que los municipios malagueños han solicitado actuaciones en materia hídrica por valor de 8.662.143,93 euros, lo que supone un 21,12% del total de la Concertación. Por ello, Caracuel ha aplaudido la responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas y su concienciación con la problemática del agua en una provincia como la de Málaga, que sufre de periodos recurrentes de sequía.

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

De las 4.000 actuaciones incluidas en el PPAC 2026, 159 están relacionadas con la mejora del ciclo integral del agua, desde la captación hasta el tratamiento y vertido de aguas residuales. Entre ellas, destacan la sustitución o reparación de 30 kilómetros de tuberías de agua potable y de saneamiento, así como la instalación de 4.200 contadores domiciliarios con telelectura.

Además, se instalarán dispositivos de control de presión y caudales para un rendimiento hidráulico más eficiente y en tiempo real que permita reducir las fugas y pérdidas de agua, y se colocarán placas de energía solar fotovoltaica para suministro eléctrico en captaciones de agua y en estaciones de bombeo.

A estas acciones del PPAC se suman las incluidas en el contrato de 10,8 millones de euros aprobado también en el pleno del pasado miércoles para llevar a cabo actuaciones en materia hídrica en 71 municipios de la provincia.

Se trata del mayor contrato de la historia del ente provincial y servirá, entre otras cosas, para instalar otros 6.000 contadores de telelectura de consumos; monitorizar niveles, caudales y calidad del agua en unas 200 captaciones municipales; controlar 210 depósitos mediante detectores y localizadores de fugas; revisar hasta 600 kilómetros de conducciones; incorporar sistemas de telegestión de calidad del agua en 17 estaciones de bombeo de aguas residuales y 49 depuradoras; realizar monitoreos de vertidos industriales en ocho municipios, e implementar un nuevo sistema GIS para la gestión de infraestructuras del ciclo del agua.

OTROS PROGRAMAS

Las 4.000 acciones del PPAC 2026 incluyen, además de actuaciones en materia hídrica, otras relacionadas con energías renovables, lucha contra el cambio climático, alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines y de rutas y senderos; recogida de residuos, limpieza viaria, elaboración de planes de sostenibilidad ambiental, igualdad, autoprotección, protección civil, emergencia municipal o contra incendios forestales.

Tambien en materia de asesoramiento a los ayuntamientos en materia de subvenciones; formación para el empleo, en competencias digitales, en innovación social, en emprendimiento o en administración electrónica; actividades deportivas, mantenimiento de instalaciones y equipamientos deportivos y apoyo a los técnicos deportivos, culturales y de juventud; actividades juveniles y de ocio alternativo; talleres escolares; actividades culturales y artísticas, equipamiento de bibliotecas y mantenimiento de centros culturales y teatros; mantenimiento de centros educativos, cementerios y tanatorios y edificios municipales.

Por último, también incluye obras en vías públicas y caminos rurales; promoción turística y fiestas locales; suministro de equipamiento informático, medios de protección civil y desfibriladores, y adquisición de vehículos de uso municipal como los de Policía Local o Protección Civil.