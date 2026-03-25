La Diputación de Málaga finaliza su XXIV Circuito Provincial de Orientación, que contó con más de 3.000 participantes

La Diputación finaliza su XXIV Circuito Provincial de Orientación - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha clausurado su XXIV Circuito Provincial de Orientación, que se ha celebrado de enero a diciembre con más de 3.000 participantes.

La gala se celebró en el Auditorio Edgar Neville con 400 asistentes entre los ganadores del circuito y sus familiares y acompañantes, representantes municipales de los ayuntamientos participantes y responsables de clubes de orientación.

El XXIV Circuito Provincial de Orientación se ha celebrado durante todo el año 2025, de enero a diciembre, con 18 pruebas en los municipios malagueños de Villanueva de Tapia, Istán, Ronda, Estepona, Mijas, Villanueva del Rosario, Colmenar, Cañete La Real, Campillos, Árchez, Casabermeja, Vélez-Málaga, Torrox, Humilladero, Villanueva de la Concepción, Rincón de la Victoria, Canillas del Aceituno y Algarrobo. En total, han participado 3.224 deportistas.

La tasa de participación femenina se sitúa en más del 44%, por lo que sigue creciendo el porcentaje de mujeres que practican este deporte. En concreto, la participación ha aumentado un 3% con respecto a 2024.

Se trata del segundo circuito con mayor porcentaje de participación femenina después del de natación. Además, el 60% de los participantes son menores de 18 años, y la categoría familiar, donde participan juntos hasta cinco miembros de una familia, también tiene un alto índice de participación.

El Circuito de Orientación se celebra con el doble objetivo de cubrir la demanda de este tipo de competiciones entre los deportistas federados y, por otro lado, de fomentar la práctica entre las personas que se inician en él, brindando al mismo tiempo la oportunidad de realizar actividad física en la naturaleza.

En el circuito se reúnen familias completas, desde los niños hasta los abuelos, grupos de amigos, personas con sus mascotas* Es una competición, pero también se trata de pasar un día activo, saludable y divertido en la naturaleza, ya que la provincia brinda escenarios únicos para ello.

Además de los premios a los ganadores de cada categoría, se han entregado varios reconocimientos especiales. Elena Nabil Abderrahaman ha sido reconocida por la puesta en marcha y mantenimiento de la Escuela Malagueña de Orientación.

Como deportistas destacados han sido reconocidos Verónica Rodríguez Brome por su quinto puesto de Liga Nacional en las modalidades de O-Pie y Sprint y su sexto puesto en Trail-O categoría open; y Juan Emilio Montero Sánchez, deportista con diversidad funcional, por sus destacados resultados nacionales e internacionales, así como por su dedicación extraordinaria al crecimiento de la orientación de precisión. También ha sido destacada la prueba de orientación de Colmenar por la promoción de este deporte entre las personas de mayor edad.