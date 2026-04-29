La Diputación de Málaga y Fundación ”la Caixa” refuerzan su apuesta por la innovación social digital y una mentorización pionera en impacto social - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su centro de innovación social La Noria y la Fundación "la Caixa" renuevan un año más su alianza estratégica para impulsar la innovación social digital en la provincia con la apertura de una nueva convocatoria de ayudas dirigida a entidades sociales.

Así, a partir de este jueves, 30 de abril, las entidades sociales interesadas podrán presentar sus proyectos a esta convocatoria, que contará con una dotación económica de 300.000 euros y que vuelve a situar la tecnología como una herramienta clave para dar respuesta a los principales retos sociales y medioambientales del territorio. Las bases se podrán consultar el día de antes en lanoriamalaga.es.

Con esta duodécima edición, ambas instituciones consolidan un modelo de colaboración que, desde 2013, ha permitido el desarrollo de 210 proyectos de innovación social en la provincia, reforzando el papel del tercer sector como motor de transformación social.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el subdirector general de la Fundación "la Caixa", Marc Simón, han firmado un año más la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades, que sella su apuesta por nuevas soluciones desde las entidades sociales.

Salado ha destacado que esta nueva convocatoria "da un paso más en la evolución y crecimiento de La Noria, incorporando herramientas que no solo impulsan proyectos innovadores, sino que también permiten medir de forma rigurosa su impacto real en la sociedad".

En este sentido, ha subrayado que "la innovación social ya no solo se mide por las ideas o cifras de datos cuantitativos, sino por su capacidad de generar cambios tangibles y sostenibles".

Por su parte, desde la Fundación "la Caixa" han afirmado que "con la continuidad de la colaboración con La Noria reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando junto al tercer sector para dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables de la provincia de Málaga, además de con nuestros programas propios".

"Esta alianza nos permite seguir promoviendo iniciativas de innovación social digital que favorecen la equidad, la inclusión y el desarrollo de la autonomía personal, contribuyendo así a una sociedad más inclusiva, cohesionada y justa", ha señalado el subdirector general de la Fundación "la Caixa", Marc Simón.

UNA MENTORIZACIÓN PIONERA PARA MEDIR EL IMPACTO SOCIAL

Como principal novedad, esta convocatoria introduce una mentorización especializada en medición de impacto social, una iniciativa pionera con la que se busca avanzar hacia modelos más eficaces, medibles y alineados con las tendencias europeas.

Esta experiencia piloto permitirá analizar el alcance real de los proyectos financiados y determinar la eficacia de incorporar procesos de acompañamiento técnico externo en la definición de indicadores y sistemas de evaluación.

A lo largo de los años, La Noria ha ido incorporando nuevas metodologías y enfoques para mejorar los resultados de las iniciativas impulsadas. En esta edición, se da un paso más al establecer como requisito que las entidades beneficiarias participen en este proceso de mentorización, que no solo les permitirá formarse en indicadores de impacto, sino también contar con herramientas prácticas para medir y demostrar los resultados de sus intervenciones.

El objetivo es facilitar la obtención de datos cuantificables que permitan evaluar el impacto social generado, optimizar la toma de decisiones y reforzar la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo.

Asimismo, esta apuesta responde a las actuales tendencias y exigencias a nivel europeo, donde la medición del impacto social se posiciona como un elemento clave en la financiación y desarrollo de iniciativas sociales, especialmente en el ámbito de la innovación y la inversión de impacto.

RETOS DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE LA MANO DE LO DIGITAL

La convocatoria volverá a plantear una serie de retos enfocados en dar respuesta a las necesidades de la provincia, especialmente en municipios menores de 20.000 habitantes, fomentando el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades.

Entre las líneas prioritarias se encuentran la lucha contra la despoblación, la reducción de la brecha digital, el impulso del emprendimiento en nuevas economías --como la economía verde, azul, circular o silver--, así como la inclusión social y laboral de colectivos vulnerables.

Además, continuará fomentando la colaboración entre el tercer sector y el ámbito tecnológico, con el objetivo de generar soluciones innovadoras que multipliquen su impacto en la sociedad.

Los proyectos seleccionados contarán, además, con el acompañamiento técnico del equipo de La Noria durante todas las fases de ejecución, reforzando un modelo basado en la innovación abierta, la colaboración y la mejora continua.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación de Málaga y la Fundación "la Caixa" reafirman su compromiso con una innovación social cada vez más estratégica, medible y orientada a resultados, consolidando a la provincia como referente en el desarrollo de iniciativas de impacto social.